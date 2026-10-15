El siniestro ocurrió a las 7.04 en un cruce congestionado de Capital, antes de que llegara el agente de Tránsito. El motociclista fue asistido por una ambulancia del 107.

Un motociclista resultó herido este jueves a las 7.04 tras chocar con un automóvil en el cruce de calle Mendoza y el lateral Norte de Circunvalación, en Trinidad, Capital. Según el relato del hecho, el impacto se produjo cuando el conductor de la moto avanzó al Sur por Mendoza y colisionó con un Renault Kwid que circulaba al Oeste por el lateral de la avenida. El siniestro ocurrió en un punto de tránsito habitual y en un horario de alta circulación vehicular.

La zona presentaba congestión por los trabajos que se realizan en el anillo interno de Circunvalación, lo que obliga a ordenar el paso con personal de División Tránsito en turnos matutinos, vespertinos y nocturnos. De acuerdo con la crónica, a la hora del choque todavía no estaba el efectivo asignado a ese cruce para gestionar el tráfico. Ese contexto de circulación intensa y maniobras apuradas forma parte del marco en el que se produjo el accidente.

Secuencia del impacto

El motociclista impactó en la parte media del auto y, tras el choque, dio medio giro en el aire antes de caer junto al rodado sobre su costado derecho. Quedó inmóvil en el piso mientras otros vehículos pasaban a pocos centímetros. La conductora del automóvil se bajó de inmediato y fue la primera en acercarse para asistirlo. Según el relato, el hombre no podía moverse por el dolor.

Asistencia en el lugar

Luego se detuvieron otros automovilistas para ayudar y llamar al 911. También intervino una policía que iba en su moto a tomar servicio. Minutos después llegó una ambulancia del 107, que se hizo cargo del herido. Hasta el momento, no trascendió la identidad ni de la conductora ni del motociclista, por lo que no se informaron más datos personales sobre los involucrados.

Contexto operativo

El punto donde ocurrió el choque integra uno de los cruces laterales más exigidos por la circulación derivada de las obras sobre Circunvalación. La presencia de personal de tránsito busca ordenar el paso de los vehículos en horarios de mayor demanda y reducir el riesgo de siniestros en accesos y laterales. En este caso, la falta momentánea de ese control coincidió con el horario de ingreso laboral y con un flujo vehicular ya cargado.

Por el momento, el dato confirmado es que el motociclista fue trasladado tras la atención inicial y que el siniestro ocurrió en un cruce clave de Capital. No se informaron sanciones, imputaciones ni peritajes posteriores, por lo que cualquier definición sobre responsabilidades deberá surgir de las actuaciones que correspondan. El punto a seguir es si las tareas de ordenamiento en la zona mantienen la misma modalidad de control en los turnos previstos.