Dos vehículos colisionaron este domingo en el centro sanjuanino y otros rodados estacionados resultaron alcanzados. Un peatón fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson tras recibir asistencia en la calzada.

Centro convulsionado por el accidente de transito que dejo a un peatón en grave estado. Gentileza DM

Un siniestro vial ocurrido este domingo en inmediaciones de avenida Ignacio de la Roza y calle Sarmiento dejó como saldo a un peatón gravemente herido y a varios vehículos involucrados. El episodio alteró el tránsito en una de las zonas de mayor circulación del centro sanjuanino. Las causas del hecho todavía se encuentran bajo investigación.

Según las primeras informaciones reunidas en el lugar, colisionaron una camioneta Chevrolet S10 y un Fiat Idea. Por la violencia del impacto, otros rodados estacionados en la zona también resultaron alcanzados. La mecánica exacta del choque no fue establecida de momento y forma parte de las pericias en curso.

La situación de mayor gravedad fue la de un peatón, que sufrió lesiones de consideración como consecuencia del siniestro. De acuerdo con lo informado en el lugar, recibió asistencia médica de urgencia sobre la calzada y se le practicaron maniobras de reanimación durante varios minutos antes de su traslado al Hospital Guillermo Rawson.

Intervención oficial Personal policial y equipos médicos trabajaron en el sitio mientras la División Científica realizó las tareas técnicas para reconstruir cómo se produjo la colisión. En paralelo, intervino la UFI Delitos Especiales, que quedó a cargo de la investigación para establecer las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.

Hasta el momento, la información disponible es preliminar y no se difundieron precisiones oficiales sobre el estado de salud del peatón. La evolución de ese cuadro y el resultado de las pericias serán determinantes para avanzar en la reconstrucción del episodio y definir los pasos siguientes de la causa.