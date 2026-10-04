Un Fiat Idea y una Chevrolet S10 colisionaron en Capital y el conductor del auto fue asistido con RCP. La causa quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales.

Un siniestro vial ocurrido a las 10.36 de este domingo en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Sarmiento, en Capital, dejó hospitalizado al conductor de un Fiat Idea y activó la intervención de la UFI Delitos Especiales. En el hecho también participó una Chevrolet S10, y la mecánica del impacto quedó bajo investigación. La relevancia del caso está dada por la violencia de la colisión y por las maniobras de reanimación que recibió una de las víctimas antes de su traslado.

Según el informe de la UFI Delitos Especiales, la camioneta era conducida por Matías Ducaud, de nacionalidad chilena, y circulaba por Ignacio de la Roza de oeste a este. Por Sarmiento, en sentido norte-sur, avanzaba un Fiat Idea blanco al mando de Lucas Muñoz Moreno. Por motivos que aún se investigan, ambos vehículos llegaron al cruce y se produjo un impacto de gran magnitud.

La violencia del choque hizo que el Fiat Idea se desplazara y terminara contra otros vehículos estacionados sobre el sector sur de Ignacio de la Roza. En ese movimiento, Muñoz Moreno salió despedido del habitáculo por la ventanilla del acompañante y quedó debajo de un Peugeot gris que estaba estacionado. Una médica que pasaba por el lugar le practicó maniobras de reanimación mientras se esperaba la llegada de una ambulancia.

Minutos después intervino personal del servicio público 107, que trasladó al conductor al Hospital Rawson. De acuerdo con el radiograma emitido desde ese centro de salud, el paciente evoluciona favorablemente y presenta un traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado, además de escoriaciones y politraumatismos. En paralelo, el conductor de la Chevrolet S10 fue sometido a un control de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Intervención judicial Tras el impacto, trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría Tercera, personal de la Brigada de Delitos Especiales y especialistas de Policía Científica, con el objetivo de reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias que desencadenaron el choque. La investigación quedó a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, de la UFI Delitos Especiales. El avance de esas pericias será clave para establecer las responsabilidades del episodio.