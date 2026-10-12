Un choque entre un automóvil y una motocicleta dejó a una mujer herida durante la noche del domingo en Pocito, sobre calle Aberastain, en las inmediaciones de calle 14. El episodio requirió asistencia médica e intervención policial en el lugar. Según las primeras informaciones, la motociclista circulaba en una moto negra de 150 centímetros cúbicos al momento del impacto. Las circunstancias del siniestro deberán ser establecidas por las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con una de las versiones incorporadas al caso, la mujer habría salido de un local de comidas y el conductor del automóvil no habría alcanzado a frenar a tiempo. Esa hipótesis no está confirmada y forma parte de las primeras referencias del hecho, por lo que la mecánica del choque deberá ser precisada en la investigación. Por el momento, no trascendieron las identidades de los involucrados.

Como consecuencia del impacto, la motociclista sufrió lesiones en la pierna derecha y un traumatismo leve en la cabeza. También presentó un estado de nerviosismo tras el accidente. La atención médica se concentró en evaluar la magnitud de esas lesiones y en descartar complicaciones derivadas del golpe. La evolución clínica de la mujer no fue informada.

Asistencia inicial Vecinos de la zona se acercaron para auxiliar a la motociclista mientras aguardaban la llegada de los profesionales de la salud. Según la información difundida, algunas personas la habrían movilizado y le habrían quitado el casco antes de la asistencia médica. Esa conducta puede agravar lesiones si hay compromiso cervical o traumatismo craneal, por lo que la evaluación profesional resulta determinante en este tipo de episodios.

Actuaciones policiales En otro tramo del procedimiento, un familiar del conductor habría pedido que trasladaran el automóvil involucrado. Los efectivos policiales se opusieron y dispusieron que el vehículo permaneciera en el lugar hasta completar las diligencias, entre ellas el test de alcoholemia. Esa medida permite preservar el escenario del hecho para determinar cómo ocurrió el choque y establecer eventuales responsabilidades. La causa quedó supeditada a esas actuaciones y a los resultados que surjan de las pericias.