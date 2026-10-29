La Policía aprehendió a un joven de 24 años en Chimbas tras una denuncia por la sustracción de un motor de aire acondicionado. La causa quedó encuadrada como robo en grado de tentativa y trámite de flagrancia.

Un joven de 24 años fue detenido este martes en Chimbas, luego de que la Policía lo interceptara cuando trasladaba la unidad exterior de un aire acondicionado presuntamente sustraído. El procedimiento se inició a partir de un aviso al operador de turno del 911 y derivó en la apertura de un trámite de flagrancia por robo en grado de tentativa, según la información oficial difundida.

El personal policial fue comisionado al Loteo Appi 2, Lote 5, donde entrevistó a un hombre de 42 años que denunció que un sujeto al que conoce como “Cerroría” huía con un motor de aire acondicionado de su propiedad. Ese primer reporte activó la búsqueda en la zona y permitió orientar el operativo hacia el interior de la Villa 1° de Mayo, donde se concentró la intervención.

En calle Proyectada y 25 de Mayo, los uniformados observaron al sospechoso con el artefacto entre sus manos. Al advertir la presencia policial, el hombre arrojó el motor marca Abitare e intentó escapar, aunque fue aprehendido a pocos metros del lugar. En el procedimiento también se secuestró el efecto denunciado como sustraído.

El detenido fue identificado como Cerroría, de 24 años, con domicilio en Villa 1° de Mayo, Chimbas. La actuación quedó encuadrada en el procedimiento de flagrancia por robo en grado de tentativa, una figura que se aplica cuando el hecho no llega a consumarse por la intervención policial o por otras circunstancias ajenas al autor.

Con el secuestro del motor y la detención del sospechoso, la causa quedó en manos de la instancia correspondiente para su avance procesal. El dato relevante a seguir es la situación judicial del aprehendido y la eventual acreditación de la propiedad del bien recuperado, extremos que deberán ser definidos en la investigación.