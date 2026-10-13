La Policía arrestó a un joven de 26 años en un operativo de flagrancia. La causa investiga cinco hechos y una de las víctimas es una adolescente de 15 años.

La Policía detuvo en Chimbas a un hombre de 26 años, identificado como Moreno, acusado de integrar una seguidilla de robos a mano armada junto a un cómplice. La intervención dejó cinco víctimas, entre ellas una adolescente de 15 años, y derivó en la apertura de un procedimiento especial de flagrancia. En términos procesales, ese mecanismo permite tramitar hechos presuntamente cometidos en el momento o poco después de su comisión, con intervención inmediata de la fiscalía.

Según la investigación, el primer hecho ocurrió cuando dos hombres a bordo de una moto Honda CBX 250 negra asaltaron a punta de pistola a una mujer en el Loteo Ramón Godoy. Le sustrajeron la cartera y el celular y escaparon del lugar. Minutos después, con la misma modalidad, habrían robado un teléfono Samsung en la esquina de Jáchal y Santa María de Oro, en Villa Unión. Luego huyeron por calle 25 de Mayo hacia el oeste.

Operativo policial

Personal del Destacamento Motorizado N°5, el Comando Norte y la Subcomisaría Cipolletti, que recorría la zona, localizó a los sospechosos en 25 de Mayo. Al advertir la presencia policial, los hombres ingresaron a los barrios Tránsito de Oro y Conjunto I, abandonaron la moto y escaparon a pie por un descampado. En ese sector, los efectivos aprehendieron a Moreno y secuestraron la motocicleta, un cuchillo marca Tramontina y dos bolsos con los elementos robados.

Entre los objetos recuperados había una cartera, documentación y un celular Samsung A56. La causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, con cinco hechos imputados según la información policial. La acusación se mantiene en etapa de investigación y la responsabilidad penal del detenido deberá ser determinada por la Justicia.

Situación procesal

El Ayudante Fiscal a cargo dispuso iniciar el procedimiento especial de flagrancia y el acusado permanece detenido. La continuidad del caso dependerá de las medidas que adopte la fiscalía y de la prueba que se incorpore al expediente, mientras se define la situación de los elementos secuestrados y la posible participación del segundo sospechoso.