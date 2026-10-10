La Brigada de Investigaciones Norte arrestó a un hombre de 41 años acusado de atacar a conductores bajo la modalidad de falso pasajero.

La Brigada de Investigaciones Norte detuvo a un hombre de 41 años, identificado como Ponce, acusado de asaltar a choferes de Uber bajo la modalidad de falso pasajero. Según la investigación, abordaba los vehículos, se hacía trasladar y luego atacaba a los conductores.

El caso se activó a partir de una serie de denuncias que permitieron a los investigadores individualizar al sospechoso. En la jornada de ayer se allanó su domicilio, aunque no fue hallado en ese lugar. Después de ese procedimiento, se montó una vigilancia en la casa de una hermana, donde finalmente fue aprehendido.

Al momento de la detención, Ponce tenía consigo la peluca que, de acuerdo con la causa, utilizaba para cometer los asaltos. Ese elemento fue secuestrado y quedó incorporado como prueba en el expediente.

El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar si tuvo participación en otros hechos similares. Por el momento, la causa sigue abierta y no se informó una eventual imputación formal ni la intervención de una fiscalía específica.