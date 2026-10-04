El siniestro se produjo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo sobre Ruta 20, antes de calle Enfermera Medina, con tres jóvenes menores de edad a bordo del vehículo. Según la información difundida, la conductora habría arrojado 1,47 g/l de alcohol en sangre, un valor que casi triplica el límite permitido.

Efectivos policiales hacen los peritajes

Un fuerte choque se registró entre la noche del sábado y la madrugada del domingo sobre Ruta 20, en el departamento de Caucete. En el vehículo involucrado circulaban tres menores de edad, y el siniestro se produjo luego de que la conductora perdiera el control del rodado. De acuerdo con la información difundida durante la madrugada de este domingo, la joven habría arrojado un resultado positivo en el test de alcoholemia, con 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre.

Cómo ocurrió

El siniestro se produjo sobre la Ruta 20, antes de llegar a calle Enfermera Medina. Según los primeros datos difundidos por el periodista Ariel Rodríguez, el rodado circulaba a alta velocidad cuando, por motivos que todavía no fueron precisados, la conductora habría perdido el control del vehículo y protagonizado el impacto. La información disponible hasta el momento no incluye un informe oficial de la autoridad de tránsito sobre las causas del hecho.

Menores a bordo

En el automóvil viajaban tres jóvenes, todas menores de edad. La violencia del impacto generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar y motivó la intervención de los servicios correspondientes. Pese a la magnitud del choque, no se registraron víctimas fatales, según la información conocida durante la madrugada del domingo.

El resultado de alcoholemia

Tras el siniestro, la conductora fue sometida a un test de alcoholemia que, según informó el Servicio de Serenos Nocturnos Grupo C y S, habría arrojado un resultado de 1,47 g/l de alcohol en sangre. Se trata de un dato preliminar difundido por esa fuente, sin que trascendiera hasta el momento un parte oficial de la autoridad policial o judicial interviniente. De confirmarse ese registro, equivaldría a casi tres veces el máximo de 0,5 g/l establecido como límite para conductores particulares.

Datos a seguir: resta conocer si se labraron actuaciones judiciales o contravencionales por el hecho, el estado de salud de las menores involucradas y si la autoridad de tránsito confirmará de manera oficial el resultado de la alcoholemia difundido preliminarmente.