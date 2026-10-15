La joven aceptó una pena de cinco años en un proceso por presuntas estafas y falsificación de firmas. Una nueva investigación podría sumar una tercera causa.

Macarena Cantero aceptó este jueves un juicio abreviado y una pena de cinco años de prisión domiciliaria, según información aportada por fuentes judiciales. La modalidad de cumplimiento, de acuerdo con esas mismas fuentes, estaría vinculada a que tiene una hija menor de edad a su cargo. La definición todavía depende de la intervención y homologación judicial correspondiente.

La causa se inscribe en un cuadro procesal más amplio, ya que Cantero quedó señalada en distintas investigaciones por presuntas estafas millonarias y falsificación de firmas. En poco más de un año acumuló dos procesos y, además, una nueva investigación podría derivar en una tercera causa en su contra. Esa acumulación explica la relevancia del expediente: no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de actuaciones que mantienen abierta la situación judicial de la joven.

Las maniobras investigadas De acuerdo con la información vinculada al caso, una de las maniobras bajo análisis consistiría en haberse presentado como empleada judicial. También habría ofrecido cargos en la Justicia Federal, según los señalamientos que forman parte de las actuaciones. Las investigaciones apuntan, además, a presuntas estafas de importantes montos económicos y a la falsificación de firmas. Esos elementos dieron origen a distintos procesos y sostienen el avance de la pesquisa.

El juicio abreviado El juicio abreviado supone un acuerdo entre las partes sobre los hechos y la pena, sujeto a la revisión del tribunal. Por ese motivo, la pena de cinco años de prisión domiciliaria no queda firme hasta que la resolución judicial sea dictada y confirmada en los términos correspondientes. En esta etapa, la información disponible proviene de fuentes judiciales y no permite establecer aún los alcances definitivos de la condena.

Una tercera causa posible En paralelo, una nueva investigación podría abrir un tercer frente judicial para Cantero a raíz de otra presunta maniobra fraudulenta. Si esa actuación se formaliza, se sumará a los expedientes ya iniciados y ampliará el cuadro de revisión judicial sobre los hechos atribuidos. Por el momento, no se precisaron los montos involucrados en cada expediente ni los detalles de la nueva presunta maniobra. La evolución de las actuaciones definirá si la causa avanza y bajo qué condiciones quedará la situación procesal de la joven.