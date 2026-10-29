Fue interceptado en el barrio La Estación durante un operativo por el robo de una moto. La Policía verificó que tenía tres requerimientos judiciales vigentes.

Un operativo policial por el robo de una motocicleta en Rawson terminó con la detención de un joven de 19 años que registraba tres pedidos de captura vigentes. El procedimiento se realizó en el Barrio La Estación, donde los efectivos lo interceptaron después de una persecución a pie.

La intervención comenzó cuando el operador de Trueno Halcón comisionó al personal policial hacia calle Frías, donde tres sujetos habían sustraído una moto y luego se habían dirigido hacia el interior del barrio. Mientras recorrían la zona, los uniformados llegaron a la altura del playón y observaron a un joven con una remera roja, cuyas características coincidían con las descriptas.

Al advertir la presencia del móvil, el sospechoso salió corriendo e ingresó a una propiedad. Los efectivos iniciaron una persecución a pie que terminó en el patio delantero de una vivienda ubicada en la Manzana 22, donde lograron reducirlo. El joven fue identificado como Videla, de 19 años, domiciliado en el mismo barrio.

Si bien las víctimas del robo fueron consultadas y no lo reconocieron como uno de los responsables del hecho ocurrido minutos antes, los policías advirtieron su nerviosismo y decidieron verificar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), que reúne requerimientos judiciales vigentes. La consulta permitió establecer que el joven registraba tres pedidos de captura vinculados con distintas causas por robo.

Antecedentes judiciales El primero correspondía a una causa por robo en poblado y en banda, con intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad, con fecha del 28 de septiembre de 2026. El segundo estaba relacionado con un robo por el que había recibido una condena de dos años de prisión condicional, con intervención de la UFI Flagrancia. El tercer requerimiento correspondía a una causa por robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, hecho ocurrido en la intersección de Boulevard Sarmiento y Elizondo, también con intervención de la UFI Flagrancia.

Finalmente, Videla quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Comisaría 6.ª. La detención se produjo en el marco del operativo desplegado para dar con los responsables del robo de la motocicleta, aunque las víctimas no lo identificaron como autor de ese episodio.