El fuego se inició este martes por la tarde sobre calle Agua Blanca, en Rawson. Bomberos y Protección Civil trabajaron más de una hora para contenerlo.

Un incendio de pasturas se registró este martes por la tarde en Médano de Oro, departamento Rawson, y requirió la intervención de dotaciones de Bomberos y personal de Protección Civil para evitar la propagación de las llamas.

El foco se originó sobre calle Agua Blanca, frente a un salón de eventos de la zona, según el material disponible. Las llamas afectaron pasturas cercanas y generaron preocupación por su posible avance hacia los alrededores.

Operativo de emergencia

Los equipos de respuesta comenzaron a trabajar minutos después de las 18 y permanecieron en el lugar hasta pasadas las 19. Durante ese lapso realizaron tareas para mitigar el fuego y controlar el foco, que finalmente quedó contenido.

Hasta el momento no se informó sobre personas heridas. Tampoco se precisó si el incendio ocasionó daños materiales en las inmediaciones del salón o si las consecuencias se limitaron al sector de pasturas afectado.

La información disponible no detalla el origen del siniestro. En consecuencia, la variable a seguir es la confirmación oficial sobre eventuales daños y las causas del incendio, si las autoridades las establecen.