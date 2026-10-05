El fuego se originó cerca de la 1 en inmediaciones del ingreso al Palmar del Lago. Bomberos Voluntarios de Ullum evitaron que se expandiera.

Un incendio de pastizales se registró durante la madrugada de este domingo en Ullum, en inmediaciones del ingreso al Palmar del Lago. El foco comenzó alrededor de la 1 de la mañana y obligó a la intervención de Bomberos Voluntarios de Ullum.

Según el material disponible, el fuego se inició en una zona cubierta de vegetación por motivos que todavía son materia de investigación. La propagación de las llamas generó una intensa columna de humo y pudo observarse desde el sector, lo que produjo alarma entre quienes se encontraban en las cercanías.

Intervención Los bomberos acudieron rápidamente al lugar y desplegaron tareas para sofocar el incendio. El trabajo se concentró en controlar el foco y evitar que avanzara hacia otros sectores de mayor superficie. Hasta el momento no se informaron daños materiales ni personas afectadas.

Investigación Las causas que originaron el incendio no fueron determinadas. En consecuencia, el episodio permanece bajo investigación y no se difundieron precisiones sobre el punto exacto de inicio ni sobre eventuales factores que hayan favorecido la propagación.

El dato relevante a seguir es la determinación del origen del fuego, ya que de esa información dependerá establecer si se trató de un hecho accidental o de otra circunstancia. Por ahora, la intervención de Bomberos Voluntarios de Ullum permitió contener el foco durante la madrugada y evitar una expansión mayor.

▶ WhatsApp Video 2026-10-04 at 21.00.24.mp4 · 0:33



