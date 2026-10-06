El fuego se inició en tapas subterráneas de General Acha y Rivadavia. La circulación quedó restringida en una zona de fuerte actividad comercial.

Un principio de incendio obligó a intervenir este martes por la tarde en el microcentro de Capital, en la esquina de General Acha y Rivadavia. El foco se originó en tapas subterráneas ubicadas en la vía pública, donde pasan cables y otros servicios. La situación afectó uno de los sectores de mayor movimiento comercial de la ciudad.

El episodio se registró cerca de las 18, cuando comenzó a salir humo desde las tapas. Luego se confirmó que había un pequeño foco de fuego dentro de uno de los conductos. La presencia de instalaciones subterráneas obligó a extremar precauciones durante la intervención. Hasta el momento no se determinó cuál fue el origen del incendio.

Intervención preventiva

Personal de la Policía de San Juan y del área de Servicios de la Municipalidad de Capital cercó el sector con cinta para impedir el paso de personas. La medida buscó ordenar la circulación y reducir riesgos mientras se desarrollaban las tareas de control. El corte alcanzó un área de alta circulación peatonal y vehicular.

Más tarde llegaron los Bomberos, que trabajaron para sofocar las llamas dentro del conducto. La tarea requirió especial cuidado por la presencia de cables y otros servicios subterráneos en el mismo espacio. El operativo se concentró en evitar la propagación del fuego hacia la superficie y hacia instalaciones cercanas.

Impacto en la zona

El humo generó preocupación entre los comercios del entorno, entre ellos un local de celulares y varios bares. La situación se produjo en un punto de fuerte actividad económica del microcentro, donde cualquier interrupción altera la circulación habitual. Al cierre de esta información, seguían las tareas de control en el lugar y no se había informado la causa del foco.