Un hombre de 49 años fue herido en la cadera mientras trabajaba en Salta y Sargento Cabral. La UFI Genérica investiga el ataque y revisa cámaras de la zona.

Un hombre de 49 años fue baleado este lunes por la tarde mientras trabajaba como limpia vidrios en la esquina de Salta y Sargento Cabral, en Capital. Según el relato inicial, el atacante habría descendido de una moto, efectuado el disparo y escapado junto al conductor del rodado. El hecho ocurrió alrededor de las 18 y dejó a la víctima tendida a un costado de la calle.

Vecinos que estaban en el lugar se acercaron para asistirlo y dieron aviso al servicio de emergencias. Una ambulancia del 107 llegó minutos después y trasladó al hombre al Hospital Rawson. El proyectil ingresó por el sector izquierdo del cuerpo, a la altura de la cadera, y le provocó una lesión que le impedía movilizarse por sus propios medios.

Estado de salud e hipótesis

En las primeras horas posteriores al ataque, los investigadores indicaron que el hombre se encontraba fuera de peligro. Sin embargo, la víctima habría señalado que conocía al presunto autor del disparo y que ambos mantenían problemas de vieja data. Esa referencia quedó incorporada como una de las principales pistas para identificar y localizar a los sospechosos.

La pesquisa también analiza posibles conflictos vinculados con la actividad que desarrollaba la víctima. El hombre solía trabajar como limpia vidrios en Salta y Sargento Cabral y también en las inmediaciones de Salta y Falucho. Según la Policía, habría mantenido discusiones con otros trabajadores de la misma actividad por disputas relacionadas con los lugares de trabajo. Ese punto es evaluado como una de las líneas para determinar qué desencadenó el ataque, aunque el móvil todavía no fue establecido oficialmente.

Investigación en curso

Personal de la Comisaría 2da intervino inicialmente en el lugar y luego la causa quedó en manos de la UFI Genérica. Mientras tanto, Policía Científica trabajó sobre la escena en busca de rastros y elementos que permitan reconstruir la secuencia, entre ellos la vaina del proyectil utilizado en el ataque. También comenzaron a revisarse cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Las imágenes podrían ser determinantes para establecer cómo ocurrió la agresión, reconstruir la huida y obtener datos sobre la moto y sus dos ocupantes. Por el momento, la investigación sigue orientada a identificar al presunto tirador y al conductor que escapó con él, mientras se esperan los resultados de las pericias y el análisis de registros fílmicos.