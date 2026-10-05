La investigación por el enfrentamiento ocurrido en el barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida, avanzó con la identificación de la mayoría de las personas que habrían participado de la gresca. El dato fue confirmado por el ayudante fiscal de la UFI Genérica, Jorge Sánchez, quien indicó que todavía resta determinar responsabilidades y secuestrar las armas utilizadas. La causa sigue abierta y, por el momento, no registra personas detenidas.

Según explicó Sánchez, los elementos reunidos hasta ahora no permiten sostener que haya existido un solo grupo armado. “En principio son diferentes bandos, eran varias personas contra varias personas y por lo recabado hasta el momento habrían armas de fuego en las dos bandas”, afirmó. Esa línea de trabajo orienta la pesquisa hacia la identificación individual de cada participante y la reconstrucción de cómo se desarrolló el episodio.

Uno de los puntos centrales es establecer el origen del conflicto. El funcionario judicial señaló que la disputa comenzó el viernes con agresiones entre integrantes de ambos grupos, aunque en ese momento no se radicó denuncia. “La verdad que el motivo no lo tenemos hasta ahora, habría que investigar que en eso estábamos abocados, cuál fue el origen del día viernes de esta cuestión y que no hubo denuncia”, dijo. Ese dato resulta clave para definir si se trató de un episodio aislado o de una secuencia previa de enfrentamientos.

Armas y registros En paralelo, la Fiscalía intenta ubicar las armas que habrían sido utilizadas. Sánchez indicó que, por ahora, se trataría principalmente de armas de fabricación casera, conocidas como “tumberas”, cuya trazabilidad es limitada porque pueden armarse y desaparecer con rapidez. También mencionó la posible participación de una pistola calibre .22, aunque aclaró que el secuestro de los elementos será necesario para precisar cuáles fueron efectivamente usadas.

La investigación también se apoya en los videos registrados por vecinos durante el enfrentamiento y luego difundidos en redes sociales. El fiscal señaló que hay “varios videos” y que esas imágenes forman parte del material de análisis para identificar a los involucrados y reconstruir el desarrollo de los hechos. En ese marco, advirtió que algunos vecinos salen a registrar lo ocurrido y, en ocasiones, pueden hacerlo tomando partido por alguno de los grupos enfrentados.

Menores involucrados Otro dato incorporado al expediente es la presunta participación de menores de edad entre quienes habrían intervenido en la gresca. De acuerdo con la información reunida hasta ahora, algunos de ellos incluso serían portadores de armas de fuego. La Fiscalía deberá ahora determinar el grado de participación de cada persona identificada, avanzar sobre el secuestro de las armas y establecer si hubo intervención penal de menores, extremo que requerirá el tratamiento procesal correspondiente.