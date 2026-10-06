La causa que tiene como imputado a José María Cabral incorporó nuevos elementos que amplían el alcance de la investigación por un presunto esquema de extorsión contra una amiga, con un perjuicio económico cercano a los 30 millones de pesos. Según el expediente, los mensajes de voz analizados refuerzan la hipótesis de amenazas, coerción y pedidos reiterados de dinero. La pesquisa quedó a cargo del fiscal Alejandro Mattar, con intervención de la ayudante fiscal Rosana Riveros.

Se trata de audios enviados por el acusado que, de acuerdo con lo incorporado a la causa, permiten reconstruir el modo en que se habría ejercido control sobre la víctima. Las grabaciones incluirían expresiones intimidatorias, referencias a armas de fuego, amenazas contra la mujer y su entorno, además de exigencias vinculadas con dinero y situaciones de carácter sexual. El contenido fue expuesto en una audiencia y escuchado por el juez de Garantías Diego Sanz, quien resolvió la prisión preventiva del imputado.

Relación y control

El vínculo entre ambos habría comenzado en 2012, según la investigación. Con el paso del tiempo, la relación habría derivado en un mecanismo de sometimiento que, además de la entrega de sumas de dinero, incluyó transferencias para cubrir gastos cotidianos del acusado. Entre los movimientos detectados figuran pagos destinados a obligaciones económicas, servicios y compras personales. Los investigadores también vinculan parte de los fondos con viajes al exterior y adquisición de equipamiento tecnológico.

Amenazas registradas

Uno de los ejes de la causa es el contenido de los mensajes en los que Cabral habría amenazado con utilizar armas de fuego. En distintas grabaciones, según el expediente, hace referencia a la posibilidad de dispararle a la víctima y a personas de su entorno, y menciona una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 38. Para el Ministerio Público Fiscal, esas expresiones no aparecen como episodios aislados, sino como parte de una dinámica sostenida de intimidación orientada a impedir que la mujer cortara el vínculo o recurriera a personas cercanas.

Coerción y perjuicio económico

Los audios también contienen referencias a situaciones de carácter sexual en las que el acusado habría intentado imponer determinadas conductas. Según los elementos incorporados a la causa, esas referencias habrían funcionado como otra herramienta de dominación, junto con expresiones degradantes y presiones para quebrar la resistencia de la víctima. La investigación sostiene que el perjuicio económico se construyó durante años mediante pedidos sucesivos, con una dependencia permanente que excedía la entrega de grandes sumas y alcanzaba gastos de menor valor.

Próximos pasos

El expediente también analiza el impacto de la situación sobre la vida personal de la mujer, incluso sobre su matrimonio, que llevaba aproximadamente cuatro décadas. La Justicia coteja ahora los audios con documentación bancaria, comprobantes de transferencias y otros elementos reunidos durante la pesquisa para determinar la dimensión completa del perjuicio y la modalidad de las presuntas maniobras. La causa continúa con prisión preventiva y la evidencia económica será contrastada en las próximas instancias del proceso.