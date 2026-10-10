Un allanamiento permitió secuestrar una moto, ropa y otros elementos vinculados a robos investigados en Capital y Santa Lucía . El acusado quedó con prisión preventiva mientras buscan a su presunto cómplice.

La Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección de Coordinación Judicial D-5, concretó un allanamiento que derivó en la detención de un hombre acusado de intervenir en una serie de robos bajo la modalidad de arrebato agravado por el uso de arma de fuego.

La medida fue ordenada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, en el marco de una investigación iniciada por más de cuatro hechos ilícitos registrados en distintos puntos de Capital y Santa Lucía. Según la pesquisa, dos hombres se desplazaban en una motocicleta de baja cilindrada, individualizaban a las víctimas y las amedrentaban y golpeaban para sustraerles sus pertenencias.

Tras varias semanas de trabajo y análisis de las pruebas reunidas, los investigadores establecieron el paradero del conductor del rodado, identificado por su apellido Jácome, oriundo de Rawson. Con ese dato, se ejecutó el mandato judicial en su domicilio.

Secuestros En el procedimiento se incautó la motocicleta presuntamente utilizada en los hechos, ropa que habría sido empleada en distintos robos, varios cascos, un teléfono celular y tarjetas de memoria, entre otros elementos. Ese material quedó incorporado a la causa como parte del respaldo probatorio de la investigación.

Por directivas del fiscal interviniente, se dispuso la detención del acusado. Luego de la audiencia ante el juez, se ordenó su prisión preventiva en el Servicio Penitenciario, mientras continúa la investigación para identificar y localizar al segundo implicado.