Unos 100 hinchas agredieron a la División Montada con piedras en el ingreso a San Martín. La UFI Flagrancia intervino y ordenó un legajo de investigación.

Un enfrentamiento en las inmediaciones del estadio Hilario Sánchez, en Concepción, Capital, terminó con un sargento de la Policía herido, seis caballos lesionados y 13 hinchas aprehendidos, según fuentes policiales citadas por Telesol Diario. El episodio ocurrió durante el operativo de ingreso al partido de San Martín y obligó a reforzar el dispositivo de seguridad. La intervención de distintas divisiones policiales evitó que el conflicto avanzara hacia el interior del estadio.

El hecho se produjo minutos después de las 15:10 del sábado, en el primer filtro de control ubicado en la intersección de calle Mendoza y lateral de Circunvalación. De acuerdo con la versión policial, efectivos de la División Montada detuvieron a un sujeto que provocaba disturbios en la previa del ingreso de la facción conocida como “Pueblo Viejo”. Cuando se pidió apoyo para trasladarlo, se desencadenó la agresión.

Agresión y daños

Un grupo de aproximadamente 100 hinchas arremetió contra las fuerzas de seguridad con piedras y otros proyectiles, siempre según la información policial. En ese contexto resultó herido el sargento primero Tadeo Arbo, quien sufrió un posible fisura en la muñeca y traumatismos en la rodilla y el bíceps derecho. También se registraron lesiones en seis caballos de la fuerza, además de daños en cascos de protección y monturas del personal afectado.

Operativo de contención

Ante el descontrol, los jefes del operativo dispusieron disuadir a los agresores e impedir el ingreso del resto de los simpatizantes al estadio, informaron desde la Policía. Para contener la situación intervinieron el Cuerpo de Infantería, el Grupo de Acción Motorizada (GAM), la División Montada y la Sección Canes. En medio de las corridas, los efectivos individualizaron y redujeron a uno de los principales agresores, identificado como Agustín Nicolás Agüero, con domicilio en el Barrio Costa Canal I, en Concepción.

Intervención judicial

Además de Agüero, otras 12 personas fueron reducidas y trasladadas por infracciones contravencionales, de acuerdo con el parte policial. En el caso intervino la UFI Flagrancia a través del ayudante fiscal Oscar Oropel, quien ordenó la apertura del legajo de investigación correspondiente. También se convocó a peritos de la Policía Científica y a un médico veterinario de la fuerza para constatar las heridas de la caballería y documentar los daños producidos durante el operativo.