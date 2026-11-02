Cristian David Videla falleció en el lugar del hecho tras impactar con su moto contra un tractor en la Ruta 40. La UFI de Delitos Especiales investiga las circunstancias del choque.

Un motociclista identificado como Cristian David Videla murió en el lugar del siniestro tras chocar desde atrás contra un tractor en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 106, en Sarmiento. El hecho ocurrió durante la noche del domingo, alrededor de las 21:40, y quedó bajo investigación judicial para establecer cómo se produjo el impacto.

Según el informe de la UFI de Delitos Especiales, Videla circulaba en una motocicleta Honda CG 150 Titán en sentido sur a norte cuando embistió a un tractor Fiat 400 E de color naranja. El vehículo agrícola era conducido por Juan Ramón Saba Moll, quien transitaba por la misma arteria y en igual sentido de circulación. La mecánica informada por la fiscalía indica que el choque fue por alcance, es decir, desde atrás.

La magnitud del impacto derivó en el fallecimiento inmediato del motociclista en el lugar del accidente. En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 8ª de Sarmiento, que trabajaron en la zona para asegurar el tránsito y asistir en las primeras actuaciones. El caso quedó formalmente a cargo de la UFI de Delitos Especiales.

Intervención judicial

En el lugar estuvieron el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Facundo Romero, quienes encabezaron las diligencias iniciales para determinar las circunstancias del siniestro. La pesquisa deberá establecer la dinámica del choque, la velocidad de circulación y las condiciones de visibilidad sobre la traza nacional. Por el momento, la causa sigue en etapa de investigación y no se informaron otras medidas adoptadas.

Antecedente inmediato

El episodio se produjo sobre un tramo de la Ruta 40 con circulación compartida entre vehículos livianos y maquinaria agrícola, una variable que suele exigir especial precaución en horarios nocturnos. La continuidad de las actuaciones judiciales será clave para reconstruir la secuencia previa al impacto y precisar eventuales responsabilidades. El dato central que seguirá la investigación es la reconstrucción técnica del punto de colisión en el kilómetro 106.