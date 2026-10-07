La UFI Delitos contra la Propiedad cerró la investigación por falta de pruebas contra el único sospechoso. Parte del dinero secuestrado será girado a la Justicia Federal por presunta falsificación.

La investigación por el robo denunciado en julio en una vivienda de Santa Lucía fue archivada por la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Miguel Gay. La decisión se tomó luego de varios meses de medidas probatorias y al considerar que no había elementos suficientes para sostener una imputación contra el único sospechoso identificado en la causa. El expediente queda cerrado en esta etapa, aunque puede reabrirse si surgen nuevos datos.

El caso había sido denunciado por una familia de apellido Lenzano, que no estaba en la vivienda al momento del hecho porque se encontraba de viaje. Según la presentación inicial, delincuentes ingresaron al domicilio y se llevaron dinero en efectivo, además de joyas y relojes. Entre lo sustraído se mencionaron unos US$80.000 y euros, en un episodio que motivó una investigación con allanamientos y otras medidas.

Durante la pesquisa se analizaron registros de cámaras de seguridad, teléfonos celulares, conversaciones e informes comerciales, entre otros elementos. El principal foco estuvo puesto sobre un hombre cuyo Fiat Cronos fue detectado en las inmediaciones de la vivienda durante varias horas, circunstancia que lo ubicó como único investigado formalmente. Sin embargo, con el avance de las pericias, la Fiscalía entendió que ese dato no alcanzaba para establecer un vínculo directo con el robo.

Dinero bajo revisión En uno de los procedimientos realizados en el marco de la causa, los investigadores encontraron US$4.074. Tras las verificaciones, la Fiscalía resolvió restituir US$3.474 y dejar los US$600 restantes bajo sospecha de ser falsos. Ese monto será remitido a la Justicia Federal, que deberá definir si corresponde investigar una eventual infracción vinculada con moneda falsa y posibles operaciones cambiarias fuera del circuito oficial.

Próximo paso Además, quedó pendiente una denuncia por el supuesto faltante de aproximadamente US$12.500 de una caja fuerte secuestrada durante uno de los allanamientos. Esa presentación sigue como una derivación separada del expediente principal, mientras la causa por el robo quedó archivada en el fuero provincial sin personas detenidas.