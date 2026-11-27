El hecho ocurrió el último jueves en Capital y derivó en un procedimiento especial de flagrancia. La causa quedó bajo el legajo 122/26 por tentativa de hurto.

Un albañil fue aprehendido el último jueves por efectivos del Comando Radioeléctrico Central en Capital, luego de ser señalado por un damnificado como presunto autor de la sustracción de un cargador de batería. Según fuentes policiales consultadas por Telesol Diario, el elemento habría sido hallado dentro de una mochila.

El damnificado, de 37 años, indicó en el lugar que el trabajador le había sustraído el cargador y que lo llevaba consigo. A partir de ese señalamiento, los policías identificaron al albañil como Pedro Ariel Herrera, de 35 años, domiciliado en Villa del Sur, Chimbas. La intervención se produjo en el marco de una actuación policial inmediata, sin que en el texto original consten otras medidas judiciales.

Al revisar la mochila, los uniformados encontraron un cargador de batería de color rojo, que quedó secuestrado como parte del procedimiento. Ese hallazgo fue el elemento central para sostener la aprehensión y avanzar con la comunicación a la autoridad fiscal. En este tipo de casos, la verificación del objeto presuntamente sustraído resulta determinante para definir la calificación inicial.

Intervención fiscal Posteriormente, se dio intervención al ayudante fiscal Alejandro Solera, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia por el delito de tentativa de hurto, bajo el legajo 122/26. La figura de tentativa refiere a un hecho que no llegó a consumarse en su totalidad, según la calificación provisoria adoptada en esta instancia. Esa decisión habilita la continuidad de las actuaciones bajo el régimen de flagrancia, que acelera los plazos procesales en hechos presuntamente cometidos en forma inmediata.

El caso quedó radicado con esa calificación inicial y con el cargador secuestrado como evidencia. A partir de ahora, la evolución del expediente dependerá de las medidas que adopte la fiscalía interviniente y de la valoración posterior de los elementos reunidos en el procedimiento.