La Policía intervino en una vivienda de Amán Rawson y detuvo a dos sospechosos de 19 y 21 años. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia.

Dos jóvenes fueron aprehendidos este lunes en Rawson, San Juan, acusados de intentar sustraer un equipo de música de una vivienda del barrio Mercedario. El procedimiento estuvo a cargo de personal policial de la jurisdicción de la Comisaría 6ta y quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia. El caso se encuadra como un intento de hurto, figura que refiere a la sustracción sin violencia de cosas muebles ajenas.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Amán Rawson. Según la denuncia, una mujer de 34 años se encontraba en el interior del inmueble cuando fue alertada de que un sujeto estaba sustrayendo un centro musical marca Philips, acompañado por dos parlantes negros con detalles azules. De acuerdo con el relato de la damnificada, el equipo tenía el cableado cortado, un dato que quedó incorporado al procedimiento policial.

Al advertir la situación, el sospechoso emprendió la fuga hacia el frente de la vivienda y arrojó el aparato sobre la vereda. Esa secuencia activó la intervención inmediata de la fuerza en la zona, con la información aportada por la denunciante como base para la búsqueda de los involucrados. El episodio ocurrió en un sector urbano de tránsito habitual, lo que facilitó la rápida comunicación del alerta.

Intercepción a pocas cuadras

Mientras se dirigían al lugar, efectivos policiales lograron interceptar a dos sospechosos en la intersección de Fermín Rodríguez y San Roque. Los jóvenes fueron identificados por sus apellidos, Escobar, de 21 años, y Galván Escobar, de 19. Sus características coincidían con las aportadas a través del CISEM, el sistema de comunicaciones y emergencias que centraliza datos operativos para la respuesta policial.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la UFI Flagrancia interviene en la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho. En esta etapa, la actuación judicial deberá establecer si la conducta atribuida encuadra en el intento de hurto denunciado y cómo se produjo la secuencia dentro y fuera de la vivienda. La continuidad del caso dependerá de las medidas que adopte la fiscalía en el marco del procedimiento de flagrancia.