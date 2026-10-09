En 25 de Mayo, una investigación policial derivó en allanamientos, una detención y el secuestro de ocho caprinos y tres aves, tras reclamos de vecinos del callejón Cejas por malos olores y ruidos molestos. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 10ma en el marco de una denuncia contravencional por una presunta infracción al artículo 170. La causa quedó bajo directivas judiciales y sigue abierta.

Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, la denuncia sostenía que una vecina había soltado sus cabras y que los animales habrían “depredado” brotes de cepas de varios viñateros de la zona. Esa versión, siempre de acuerdo con la información difundida por la fuerza, generó malestar entre los productores afectados y se sumó al contexto de daños por heladas tardías. A partir de la pesquisa, la policía logró identificar a la mujer señalada en la presentación y avanzar con medidas judiciales.

Procedimientos y secuestros

Como resultado de los operativos realizados durante la jornada, se concretó una detención y se secuestraron ocho caprinos: siete hembras y un macho identificado como matucho. También fueron incautadas tres aves, entre ellas benteveos y un chamuchín. El secuestro de los animales respondió a la intervención policial y a la necesidad de resguardar los ejemplares mientras continúa la investigación.

La jueza del Juzgado de Paz Letrado de 25 de Mayo, Graciela Rodríguez, fue informada de lo actuado y dispuso que los caprinos fueran trasladados al establecimiento Agroindustrial de 25 de Mayo para su cuidado. En el caso de las aves, la magistrada ordenó su liberación en un espacio abierto. La resolución adoptada se inscribe en el trámite contravencional y no define aún responsabilidades penales, que deberán precisarse en la continuidad del expediente.

Próximas medidas

La investigación sigue bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos. De acuerdo con la información policial, no se descartan nuevas medidas judiciales. El seguimiento del caso dependerá de las actuaciones que disponga el juzgado de 25 de Mayo y de la comprobación de la presunta infracción denunciada.