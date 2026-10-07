La Policía de la Ciudad allanó una vivienda de Vicente López en el marco de una investigación por presunta reventa de entradas vinculada al partido de despedida de Lionel Messi en la Selección argentina. En el domicilio secuestró $9.850.000 y US$56.300, además de nueve tickets para Argentina-Benín, una notebook, un celular, anotaciones y una máquina contadora de billetes. Todo quedó a disposición de la Justicia para determinar si los elementos están relacionados con la maniobra investigada.

La pesquisa comenzó de oficio el 29 de septiembre, después de que en redes sociales aparecieran numerosas publicaciones que ofrecían localidades con sobreprecios de hasta el 800%. Según el material reunido en la causa, las entradas oficiales se agotaron en menos de dos horas a través de Deportick, la plataforma de venta habilitada para el evento. Los valores de lanzamiento iban desde $90.000 para populares hasta $480.000 para plateas medias San Martín y Belgrano.

Precios en el mercado paralelo

En el circuito no autorizado, una popular que costaba $90.000 llegó a ofrecerse a $823.668, mientras que una localidad de San Martín Baja, valuada oficialmente en $450.000, apareció publicada a $2.402.366. La publicación más alta detectada durante la investigación alcanzó los $6.139.212 por una sola entrada. Esos valores forman parte del expediente y son los que la fiscalía analiza para establecer el alcance de la operatoria.

Intervención judicial

La causa tramita ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, a cargo del fiscal Maximiliano Vence. En el allanamiento, los efectivos también hallaron nueve entradas para el partido entre Argentina y Benín: siete del sector Belgrano Baja y dos de la Platea Sívori Alta. El dinero en efectivo y los dispositivos secuestrados serán peritados para determinar si existió relación con la comercialización de tickets.

Antecedente y marco legal

No es el primer expediente de esa fiscalía por presunta reventa de entradas para espectáculos masivos. En septiembre de 2025, la Policía de la Ciudad allanó una vivienda de Villa Santa Rita y detuvo a una mujer conocida en redes sociales como “The Armenian Girl”, acusada de ofrecer localidades para partidos de la Selección y otros eventos. En aquel operativo se secuestraron más de $5 millones, US$3.455, teléfonos celulares, computadoras, documentación con registros de clientes y entradas. La reventa de entradas para espectáculos masivos de carácter deportivo o artístico está contemplada en el artículo 91 del Código Contravencional porteño.

La Justicia deberá definir ahora si los elementos encontrados en Vicente López integran una estructura dedicada a aprovechar la demanda por el último partido de Messi con la camiseta de la Selección. La investigación sigue abierta y el expediente avanzará con el análisis de los tickets, el dinero incautado y los dispositivos secuestrados.