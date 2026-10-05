La fiscal de Cámara no acusó por falta de pruebas y el juez Miguel Ángel Dávila Saffe dictó la absolución. La sentencia completa se leerá el 20 de octubre.

Un hombre de Chimbas fue absuelto este lunes en una causa por presunto abuso sexual que se inició en 2016 y llegó a resolución judicial después de diez años. El imputado, identificado con las iniciales F.L.R., había sido denunciado por la madre de la niña, que entonces tenía 6 años.

El fallo fue dictado por el juez Miguel Ángel Dávila Saffe, integrante de la Sala I de la Cámara Penal y Correccional. La imputación era por abuso sexual simple agravado por la convivencia con la víctima, una figura penal que prevé una pena de entre 6 meses y 4 años de prisión. La causa se tramitó bajo el viejo sistema procesal penal mixto, en el que intervienen etapas de investigación y juzgamiento separadas.

La investigación comenzó en octubre de 2016, cuando la madre de la menor denunció a F.L.R. por el presunto hecho ocurrido mientras la niña visitaba la casa de su abuela, en Chimbas. Según el expediente, la causa avanzó durante una década hasta llegar a la instancia de Cámara. En ese recorrido no se produjo un juicio oral, sino una resolución a partir de la actuación fiscal y judicial en esa etapa procesal.

La posición fiscal estuvo a cargo de la fiscal de Cámara Marcela Torres, quien consideró que no había pruebas suficientes para formular acusación contra el imputado. También objetó la entrevista videograbada realizada a la niña, al sostener que se tomó sin la presencia de la defensa, y pidió su nulidad. Ese planteo no fue admitido por el tribunal, según consta en la resolución informada.

La fiscal además puso en duda la solidez de los dichos de la menor, que de acuerdo con fuentes judiciales no resultaron claros y presentaban indicios de posible inducción. El defensor del acusado, el abogado César Jofré, había anticipado que pediría la absolución por esos mismos motivos, pero la fiscal se adelantó y decidió no acusar. Sin acusación, el juez Dávila Saffe resolvió absolver a F.L.R..

Los fundamentos completos de la sentencia serán leídos en una audiencia fijada para el 20 de octubre, a las 12. Ese acto procesal permitirá conocer el alcance final de la decisión y los argumentos que sostuvieron la absolución en una causa que se extendió durante una década.