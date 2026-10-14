A un año del asesinato de Emir Barboza, la familia volvió a expresar en redes sociales el dolor por su muerte, ocurrida en octubre de 2025 en el barrio Valle Grande, en Rawson. El niño tenía 7 años y murió tras recibir un disparo en el tórax durante un enfrentamiento entre grupos rivales. El caso mantiene relevancia judicial porque la investigación sigue en trámite y todavía hay medidas vigentes para parte de los imputados.

Uno de los mensajes difundidos por un familiar señaló: “Emir, te extraño mucho. Estos días son un infierno. Para mí, más”. En otra publicación, la familia escribió: “Te extraño mucho, mi niño. Este día es muy triste para mí. Es el día que te arrebataron tu vida. Qué dolor tan grande que tengo en mi alma. Te amo, mi Emir”. Las expresiones fueron publicadas al cumplirse doce meses del hecho y reflejaron la persistencia del impacto familiar del crimen.

Cómo ocurrió el hecho

Según el relato incorporado al expediente, Emir quedó en medio de una gresca entre grupos enfrentados en Valle Grande y recibió un disparo que resultó mortal. Tras la herida, fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, en Rivadavia, donde ingresó sin signos vitales. La secuencia convirtió el caso en uno de los episodios de violencia armada de mayor repercusión en Rawson durante 2025.

Estado de la causa

En paralelo, la investigación judicial registró movimientos en julio de 2026, cuando tres imputados que estaban con prisión preventiva recuperaron la libertad por pedido del Ministerio Público Fiscal. Se trata de Gabriel Orostizaga, de 27 años; Alan Bazán, de 23; y Jonathan Carrizo, de 31. La Fiscalía sostuvo que el avance de la investigación y las condenas dictadas contra otros involucrados permitían revisar la necesidad de mantener la detención.

Restricciones vigentes

La jueza de Garantías Mabel Moya dispuso que los tres continúen sometidos al proceso bajo reglas de conducta. Entre ellas, deben presentarse cada 30 días en la comisaría más cercana a sus domicilios y tienen prohibido acercarse a la familia de Emir o comunicarse con ella por cualquier medio. Los imputados siguen vinculados al expediente mientras dure la Investigación Penal Preparatoria (IPP), cuyo cierre está previsto para fines de octubre de 2026.