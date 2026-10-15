El diputado Pablo Yedlin cuestionó la eliminación del listado de medicamentos esenciales del Remediar. El Ministerio de Salud la vinculó con un nuevo esquema orientado a enfermedades vasculares.

El diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria) advirtió este jueves por la supuesta “muerte del programa Remediar”, luego de una resolución del Ministerio de Salud firmada por el ministro Mario Lugones y publicada en el Boletín Oficial.

Según el legislador, la norma 1447/26 deroga el listado de medicamentos esenciales que hasta ahora garantizaba la cartera sanitaria en el programa Remediar. En ese esquema, explicó, quedan alcanzados fármacos destinados a niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos sin enfermedad cardiovascular. Yedlin sostuvo que, desde ahora, esos medicamentos “serán responsabilidad exclusiva de las provincias”.

El cambio normativo La resolución publicada este jueves elimina la resolución 3424/21, al considerar que respondió al contexto sanitario y organizacional vigente al momento de su dictado. El Ministerio de Salud señaló que la evolución del perfil epidemiológico nacional y la evidencia científica disponible justifican un instrumento específico para fortalecer las intervenciones farmacológicas sobre las enfermedades vasculares. También aclaró que esa modificación no altera las responsabilidades de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de la provisión de medicamentos esenciales para otras condiciones de salud.

En los considerandos, la cartera sanitaria afirmó que, en la actualidad, las enfermedades vasculares constituyen la primera causa de mortalidad y una de las principales fuentes de pérdida de años de vida saludables en la República Argentina. Sobre esa base, dispuso derogar la resolución ministerial N° 3424/2021 y aprobar un nuevo listado de carácter orientativo y de referencia.

Alcance y consecuencias Ese nuevo listado está destinado a los procesos de adquisición centralizada, planificación logística y distribución en los efectores públicos del Primer Nivel de Atención de las 24 jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yedlin cuestionó la decisión al señalar que, en un contexto de crisis de financiamiento provincial, de la seguridad social y de endeudamiento de las familias, dejar sin cobertura nacional a los medicamentos esenciales puede tener consecuencias graves.

La medida deja abierto el modo en que cada jurisdicción organizará la provisión de esos insumos y qué impacto tendrá sobre el acceso en los centros de salud públicos. El texto oficial no modifica, según sus propios considerandos, los listados nacionales que sigan vigentes para otras prestaciones, pero sí redefine el alcance del Remediar y traslada a las provincias la cobertura de los medicamentos esenciales no incluidos en el nuevo esquema.