El siniestro ocurrió este sábado entre las curvas 28 y 29 de la Ruta 60, en Chile. El conductor salió por sus propios medios y hubo un operativo de emergencia.

Un camión volcó este sábado al mediodía en la zona de Los Caracoles, sobre la Ruta 60 de Chile, en el corredor internacional que vincula Mendoza con el país trasandino. El vehículo quedó atravesado en la calzada entre las curvas 28 y 29, según la información preliminar difundida sobre el hecho. Hasta el momento no se informaron las causas del vuelco.

Operativo en la ruta

En el lugar trabajaron equipos de emergencia y efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Mientras se desarrollaban esas tareas, las autoridades pidieron a los automovilistas circular con precaución. De acuerdo con lo informado, no participaron otros rodados en el siniestro.

El conductor logró salir del vehículo por sus propios medios, aunque no se comunicaron mayores precisiones sobre su estado de salud. Esa fue, por el momento, la única referencia oficial sobre las consecuencias personales del accidente. No se difundieron datos adicionales sobre eventuales traslados o asistencia médica.

El tránsito se mantuvo habilitado en ese tramo de la Ruta 60, donde se desplegó un operativo de emergencia. La situación quedó sujeta al avance de las tareas en el sector y a la evolución de las condiciones de circulación en el corredor internacional. No trascendieron nuevos informes sobre el restablecimiento total del paso ni sobre eventuales restricciones posteriores.