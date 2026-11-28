El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación entre el 1 y el 31 de diciembre para tratar 11 iniciativas legislativas. La medida quedó oficializada con un decreto firmado por el presidente Javier Milei y alcanza a la Cámara de Diputados y al Senado.

Entre los puntos centrales del temario figuran la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Presupuesto 2027 y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas. La convocatoria se produjo después de que el oficialismo obtuviera media sanción para la reforma electoral integral y para el Presupuesto del próximo año.

Agenda económica y electoral La suspensión de las PASO para las elecciones de 2027 deberá ser debatida en Diputados, mientras que el proyecto de Presupuesto será analizado por la Cámara alta. En el plano económico, el temario incluye el denominado Súper RIGI, las modificaciones al régimen de cabotaje y marina mercante y las iniciativas orientadas a mejorar la competitividad financiera. También se sumó la reforma del régimen de biocombustibles, señalada como de interés para legisladores del peronismo cordobés.

Soberanía y control normativo La llamada Ley Malvinas apunta, según el texto de la convocatoria, a la defensa de la soberanía argentina y a la explotación de recursos naturales en el archipiélago y sus aguas circundantes. Además, la agenda parlamentaria incorpora proyectos para combatir el juego ilegal y la denominada Ley Hojarasca, que propone derogar normas consideradas obsoletas. En ambos casos, el tratamiento legislativo definirá si esas iniciativas avanzan con cambios o quedan para el período ordinario.

Relación con Estados Unidos El Ejecutivo también buscará avanzar en el fortalecimiento de la alianza estratégica con Estados Unidos, con el tratamiento del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos entre ambos países. El desarrollo de extraordinarias dependerá de los consensos que el oficialismo logre construir en ambas cámaras durante diciembre. Si los proyectos no alcanzan dictamen o media sanción en ese lapso, deberán seguir su trámite en el próximo período legislativo.