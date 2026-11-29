Norberto Marcelo Fernández falleció pocas horas después de perder su empleo en Gentec y Plantium. El caso se dio en un conflicto con indemnizaciones pendientes y concurso de acreedores.

La muerte de Norberto Marcelo Fernández, conocido como “Beto”, se produjo pocas horas después de que fuera despedido de las empresas Gentec y Plantium, en Villa Constitución, Santa Fe. El fallecimiento ocurrió tras sufrir un paro cardíaco y se conoció este sábado, en el marco de una crisis laboral que dejó a más de un centenar de empleados sin trabajo.

El caso tomó relevancia por su vínculo con un conflicto laboral que se arrastra desde hace semanas y que incluye reclamos por el pago de indemnizaciones. Fernández integraba el grupo de trabajadores desvinculados de compañías dedicadas al desarrollo de tecnología para maquinaria agrícola. La secuencia de despidos y el posterior fallecimiento profundizaron la tensión entre la empresa y los empleados afectados.

Reclamo gremial El Sindicato de Empleados de Comercio de Villa Constitución difundió un comunicado tras la muerte del trabajador y expresó su pesar. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del compañero Norberto ‘Beto’ Fernández, uno de los trabajadores despedidos de Gentec/Plantium”, señaló la organización. En el mismo texto, el sindicato destacó su participación en las medidas de protesta y en las gestiones por sus derechos laborales.

La entidad agregó: “Beto se fue luchando y reclamando por lo que legítimamente le correspondía. Su memoria seguirá siendo un faro en la lucha por los derechos de sus compañeros”. Las expresiones fueron parte de la respuesta gremial ante un conflicto que, según el propio relato sindical, se sostiene sobre la discusión por las indemnizaciones y la situación de los despedidos.

Alcance del recorte El conflicto se agravó a fines de octubre, cuando las empresas concretaron un recorte de personal que alcanzó a unos 80 empleados de la planta de Villa Constitución y a otros trabajadores del centro de desarrollo que funciona en Rosario. En total, alrededor de 110 personas quedaron desvinculadas. Antes de los despidos, los empleados habían cobrado sus salarios de manera fraccionada, con pagos semanales de $200.000, según el dato consignado en el conflicto.

Luego de los despidos, Gentec y Plantium iniciaron un concurso de acreedores y continuaron funcionando con una plantilla reducida. Las indemnizaciones de los trabajadores despedidos quedaron incorporadas a ese proceso judicial, aunque todavía no hay precisiones sobre cuándo podrán cobrar lo adeudado. Ese punto sigue abierto y constituye la variable central a seguir en la evolución del caso.