La vicepresidenta criticó una contratación para eventos protocolares y el canciller respondió que no implicaba gasto para el Estado. El cruce incluyó cifras, acusaciones de desinformación y defensas sobre austeridad.

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, cuestionó los gastos de Cancillería y apuntó contra el canciller Pablo Quirno por una contratación vinculada al servicio de comidas y bebidas para eventos protocolares. En una publicación en sus redes sociales, sostuvo: "Fuimos votados para ser austeros". El planteo abrió un nuevo cruce público dentro del oficialismo sobre el uso de recursos y el alcance de la austeridad fiscal.

Villarruel señaló una licitación publicada en febrero de 2026 con un presupuesto estimado de hasta $135 millones y adjudicaciones cercanas a los $80 millones. Según su mensaje, se trataba de un "catering pantagruélico" para la cartera diplomática. La vicepresidenta planteó así una objeción política sobre la consistencia entre el discurso oficial de ajuste y el gasto asociado a actos protocolares.

Quirno respondió que la contratación no implicaba por sí misma una erogación para el Estado y que, desde su asunción al frente del ministerio, el servicio se utilizó no más de cinco veces. También afirmó que el mecanismo se activaba solo si se requería el servicio para recepciones de delegaciones extranjeras. En esa réplica, acusó a Villarruel de informarse a través de "fuentes tendenciosas" y de difundir datos incorrectos.

Origen del cruce

La discusión se había iniciado después de la participación de Quirno en el programa La Noche de Mirtha, donde abordó el cierre de unas 32.000 empresas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El canciller pidió analizar esas cifras en detalle y sostuvo que muchas de las firmas cerradas eran unipersonales. También afirmó que ese proceso se vinculó con un aumento del empleo y de los salarios reales en el sector no formal, además de atribuir el problema a la presión impositiva acumulada en administraciones anteriores.

Defensa de la vicepresidenta

Tras las críticas, Villarruel respondió que los sueldos de los distintos cargos públicos son establecidos por cada poder del Estado y aseguró que su administración ahorró 30.000 millones de pesos. También indicó que su salario se mantuvo sin cambios durante tres años y que no contaba con fondos reservados. En ese marco, rechazó el planteo de donar su sueldo para respaldar el discurso de austeridad del oficialismo y recordó que tanto el Presidente como ella tienen incompatibilidades para ejercer otras actividades profesionales y cobrar honorarios.

La vicepresidenta además afirmó que redujo la planta de personal en 1300 personas durante su gestión. También negó haber utilizado fondos públicos para pagar a "trolls" y sostuvo que quienes la apoyan son ciudadanos comunes. El intercambio dejó instalada la discusión sobre el financiamiento de la actividad estatal, el alcance de las partidas protocolares y la consistencia de los recortes que el Gobierno exhibe como parte de su política de austeridad.