Una nueva variante del Covid-19, identificada como PJ.2.1, fue detectada en la Argentina en tres pacientes internados en centros de salud de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. El hallazgo fue realizado por investigadores del Laboratorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) a partir del análisis de muestras clínicas. Se trata de un sublinaje de Ómicron, descendiente de JN.1, cuya circulación volvió a poner bajo observación la evolución del coronavirus.

Presencia regional La variante también registra circulación en Estados Unidos, Canadá y Brasil, donde comenzó a ganar presencia durante los últimos meses. En Brasil, un relevamiento del Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificó PJ.2.1 en 96 de los 167 genomas analizados en la ciudad de Río de Janeiro, equivalente al 58% de las muestras secuenciadas. En Canadá fue identificada inicialmente en mayo de 2026, mientras que en Estados Unidos se detectó a partir de junio.

Evaluación sanitaria Frente a esta circulación, las recomendaciones sanitarias mantienen las medidas de prevención ya conocidas: ventilar los ambientes, higienizarse las manos con frecuencia, usar barbijo en espacios cerrados o concurridos cuando exista mayor riesgo de transmisión y evitar el contacto estrecho con personas vulnerables si aparecen síntomas respiratorios. También se recomienda mantener actualizado el esquema de vacunación, en especial entre los grupos de mayor riesgo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó a PJ.2.1 a su lista de variantes bajo vigilancia y analiza su capacidad de propagación y la respuesta de las vacunas disponibles.

Respuesta inmune Uno de los puntos centrales de la evaluación científica es la reacción de los anticuerpos frente a esta variante. Según los estudios de laboratorio, las muestras de sangre de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a LP.8.1 y XFG lograron neutralizar a PJ.2.1. Ese resultado indica que las vacunas disponibles conservan capacidad de reconocimiento inmunológico frente al nuevo linaje, aunque no alcanza por sí solo para establecer su eficacia para evitar infecciones o cuadros graves.

Seguimiento epidemiológico Los investigadores señalaron que PJ.2.1 presenta numerosas modificaciones genéticas respecto de sus antecesoras. Entre esas características, identificaron una mayor capacidad de unión al receptor ACE2, una proteína presente en las células humanas que el coronavirus utiliza para ingresar al organismo. Esa particularidad podría favorecer su expansión, aunque todavía no demuestra por sí misma que la transmisión entre personas sea necesariamente más elevada. En su evaluación publicada el 19 de noviembre, la OMS clasificó a PJ.2.1 como una variante bajo seguimiento y consideró que el riesgo adicional para la salud pública mundial es bajo, aunque con un nivel de confianza limitado.

Datos clínicos pendientes El organismo internacional también advirtió que todavía no cuenta con información clínica comparativa suficiente para determinar si esta variante produce cuadros más graves, un mayor número de hospitalizaciones o un incremento de la mortalidad. Hasta el momento, no se identificó un conjunto de síntomas que permita diferenciar a PJ.2.1 de otras variantes del coronavirus. Las manifestaciones habituales siguen siendo fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal y malestar general. Mientras continúa la vigilancia epidemiológica y genómica, la variable a seguir es la evolución de la circulación regional y la eventual aparición de datos clínicos que permitan medir su impacto sanitario real.