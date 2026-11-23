El jefe de Gabinete se presentará este miércoles ante la Cámara alta en su primer informe constitucional desde que asumió en junio. La oposición concentró preguntas sobre economía, salud, empleo y obra pública.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentará este miércoles a las 15 en el Senado de la Nación para brindar su primer informe de gestión, previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Será su primera exposición parlamentaria desde que asumió el cargo el 30 de junio, en una sesión que se anticipa extensa por la cantidad de preguntas acumuladas y por los planteos de la oposición sobre temas sensibles para la Casa Rosada.

Según el entorno del funcionario, la exposición inicial pondrá el eje en el “orden” como criterio de gestión y buscará defender los tres años de administración de Javier Milei en contraste con “la herencia recibida”. La Jefatura de Gabinete unificó 1.287 consultas elaboradas a partir de 1.659 preguntas enviadas por doce bloques parlamentarios. En el recinto, Santilli estará acompañado por los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt, aunque no está prevista la presencia del Presidente ni del resto de los ministros.

Los ejes del cuestionario El área económica concentra el 46% del temario, con 392 preguntas sobre nivel de actividad, tarifas, endeudamiento, impuestos, privatizaciones, industria, obra pública y rutas nacionales. En segundo lugar aparece el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, con el 18% de las consultas, equivalentes a 234 preguntas vinculadas a jubilaciones, salarios, programas de asistencia y políticas laborales. El tercer bloque corresponde al Ministerio de Salud, con el 11,5% y 148 preguntas, donde la oposición pidió precisiones sobre el PAMI, los hospitales públicos, el recorte en las prestaciones para personas con discapacidad en el Presupuesto 2027 y el funcionamiento de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La propia Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Interior reúnen el 7,6% de los planteos, mientras que el resto se distribuye entre Seguridad, Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores y el Banco Central. En ese tramo aparecen consultas sobre el destino de las reservas de oro, los créditos del Banco Nación y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El volumen de preguntas anticipa un intercambio de alta densidad técnica y política, con impacto sobre áreas centrales de la administración nacional.

Los expedientes que incomodan al oficialismo Además del repaso ministerial, los senadores incorporaron capítulos de fuerte sensibilidad política. Entre ellos figura un pedido de explicaciones sobre los movimientos en el país del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro, con el propósito de determinar cómo actuaron los controles migratorios y si existió asistencia oficial, con eventual intervención de Santiago Caputo o uso de recursos estatales, para facilitar su traslado. También se incluyeron preguntas sobre las circunstancias que rodearon la salida de Manuel Adorni del Gabinete.

La convocatoria fue el resultado de una negociación en la Cámara alta. El bloque Justicialista, que conduce José Mayans, había impulsado un proyecto de resolución para exigir la presencia de Santilli el 18 de noviembre, ante su prolongada ausencia en el Congreso. Finalmente, las gestiones de la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, permitieron acordar la citación para este miércoles.

La presentación funcionará además como antesala de una jornada clave para el oficialismo, ya que el jueves el Senado debatirá la reforma electoral, uno de los proyectos centrales del Ejecutivo. En esa negociación con los gobernadores aliados, Santilli cumple un rol determinante, por lo que su exposición de este miércoles también operará como señal política previa a esa discusión legislativa.