El siniestro ocurrió en San Isidro y dejó tres fallecidos dentro de un auto incendiado. También intervinieron un colectivo y una camioneta, cuyos ocupantes salieron ilesos.

Tres personas murieron este sábado en un choque seguido de incendio sobre la autopista Panamericana, a la altura de La Horqueta, en el partido bonaerense de San Isidro. Según el parte oficial, el hecho ocurrió en el kilómetro 20,800, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, y también involucró a un colectivo y a una camioneta.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo que se incendió por completo sería un Volkswagen Vento rojo, sin dominio colocado. Sus tres ocupantes fueron encontrados en el interior y fallecieron calcinados. En el mismo episodio participaron un colectivo de la línea 21, que trasladaba a dos usuarios, y un Volkswagen Suran rojo con cuatro acompañantes.

Una ambulancia del servicio de emergencias llegó al lugar y el médico interviniente constató las muertes de las tres personas que estaban en el Vento. El resto de los involucrados resultó ileso y no requirió traslado, según el mismo informe. La intervención médica permitió descartar, en esa instancia, lesiones de gravedad en los ocupantes de los otros dos vehículos.

Operativo y peritajes

En el operativo actuaron Bomberos, personal de la concesionaria vial, efectivos del Departamento Vial Panamericana y del Comando de Patrullas de San Isidro, además de integrantes de Policía Científica. Esa dependencia realizó las pericias y retiró elementos de interés para la investigación, con el objetivo de reconstruir la mecánica del choque y del incendio.

Como consecuencia del siniestro, quedó obstruido el carril lento de la autopista, aunque luego la traza fue liberada y el tránsito se normalizó. Los vehículos fueron trasladados a la comisaría de intervención, mientras continúan las actuaciones para determinar cómo se produjo la secuencia que terminó con tres víctimas fatales.