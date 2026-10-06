El gremio de trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan advirtió que el organismo abrió un nuevo plan de retiros voluntarios que podría reducir otra vez la planta de empleados en la provincia. La información fue confirmada por el referente sindical Carlos Ordóñez en el programa Buena Gente, de radio Mil 20. Según dijo, la repartición atraviesa uno de los momentos institucionales más complejos de su historia reciente.

Ordóñez señaló que la medida se formalizó después de una videollamada con el personal. Sostuvo que el administrador general realizó una conferencia por Webex, habló sobre el compromiso y la identidad con la repartición, y horas después firmó la resolución que estableció el nuevo retiro voluntario. El dirigente calificó esa secuencia como una “hipocresía institucional” y afirmó que parte de los trabajadores evalúa adherir por el congelamiento salarial y el clima de hostigamiento que describió.

El esquema, según explicó, paga un mes de sueldo por cada año de antigüedad, con un tope de 22 años y un límite de edad de 64 años. Ordóñez agregó que quien conserve la cobertura médica durante un año cobrará el 80% del haber, mientras que quien se desvincule por completo recibirá el 90%. A esa propuesta se suma la de principios de año, cuando 609 trabajadores dejaron la repartición en todo el país; en San Juan, el distrito cuenta hoy con 262 agentes.

Antecedentes y alcance Para el gremio, la decisión no es aislada sino parte de una estrategia del Gobierno nacional. Ordóñez sostuvo que lo que no se logró por decreto, en referencia a la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad, se está aplicando mediante retiros voluntarios, reducción de personal y desfinanciamiento. También afirmó que varios profesionales, en especial ingenieros, renuncian para pasar al sector minero ante la falta de perspectivas dentro del organismo.

Impacto en las provincias El dirigente también cuestionó a los gobiernos provinciales por aceptar el repliegue de la Nación en el mantenimiento de las rutas federales. Señaló que la intención oficial sería reducir a Vialidad Nacional a un organismo de control y advirtió que las provincias terminan afrontando el arreglo de rutas nacionales en lugar de reclamar los fondos que corresponden al Estado nacional. El seguimiento del caso queda atado a la eventual adhesión de personal al nuevo retiro y a la definición sobre el esquema de mantenimiento vial en las rutas federales.