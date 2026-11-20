El Tribunal Oral N° 29 lo halló culpable por el crimen ocurrido en 2018 en Villa Lugano . La pena se cumplirá con internación y luego arresto domiciliario.

Buenos Aires. Cristian “Pity” Álvarez recibió una condena de 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. La sentencia fue dictada este viernes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. El caso quedó encuadrado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro consideraron probado que el músico fue responsable del hecho. Al mismo tiempo, lo absolvieron de la acusación por portación de arma, según quedó establecido en el fallo. La resolución fijó una modalidad de cumplimiento particular, condicionada por la situación de salud mental del condenado.

Modalidad de cumplimiento. Álvarez no será trasladado de inmediato a una cárcel ni quedará detenido en forma inmediata. Permanece internado de manera involuntaria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar, por una disposición de la Justicia civil. Esa medida se mantendrá hasta febrero de 2027 y, una vez concluida, comenzará a cumplir la prisión domiciliaria.

Durante la última audiencia, el cantante optó por no conectarse por videollamada para escuchar la lectura del fallo, aunque antes había tenido la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal. “Me pareció excesivo el alegato del fiscal”, dijo al referirse al planteo de la acusación. También sostuvo que había intentado explicar el contexto de su vida antes de referirse al homicidio: “Empecé antes para que ustedes entendieran lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal”, expresó.

En los alegatos, el fiscal Sandro Abraldes había pedido una pena de 18 años y seis meses de prisión. Sostuvo que el músico comprendía la gravedad de sus actos y rechazó la hipótesis de legítima defensa. Además, solicitó que fuera detenido una vez finalizada su internación. La querella, encabezada por Fabián Améndola, reclamó 11 años y dos meses de cárcel y pidió, en caso de condena, arresto domiciliario con permisos para trabajar a fin de reparar económicamente el daño.

Antecedentes del caso. El crimen ocurrió el 12 de julio de 2018, luego de un enfrentamiento entre Álvarez y Díaz en el barrio Samoré. Según la reconstrucción de la fiscalía, ambos mantenían una relación conflictiva desde tiempo atrás. Uno de los antecedentes se vinculó con un viaje previo en remís hasta la Villa 1-11-14 para comprar drogas, episodio en el que Álvarez denunció el faltante de objetos de una mochila y responsabilizó a quien luego sería la víctima.

La discusión se reanudó el día del homicidio. De acuerdo con la acusación, el cantante sacó una pistola calibre .25 y disparó contra Díaz. El primer proyectil impactó en el rostro y, cuando el hombre cayó al suelo, efectuó otros tres disparos. Después del ataque, Álvarez se fue del lugar junto a su pareja en un Volkswagen Polo y arrojó el arma en una alcantarilla. Permaneció prófugo durante más de un día y el 13 de julio se presentó en la comisaría 52 de Villa Lugano.

En esa oportunidad, reconoció públicamente lo ocurrido con una frase que quedó asociada al expediente: “Lo maté porque era él o yo”. La defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, había pedido la absolución por entender que actuó en defensa propia. Como alternativa, solicitó que se contemplara la figura de exceso en la legítima defensa, cuya pena máxima es de cinco años, y cuestionó la capacidad del músico para afrontar el juicio. El próximo tramo del caso queda atado al vencimiento de la internación civil, previsto para 2027.