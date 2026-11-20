El tribunal de Jujuy lo halló culpable de homicidio y tentativa de homicidio agravado. Una de las mellizas murió y la otra sobrevivió tras atención de urgencia.

Un tribunal de Jujuy condenó este jueves 19 de noviembre a prisión perpetua a Pedro Gabriel Quispe por el envenenamiento de sus hijas mellizas recién nacidas en una vivienda rural. El fallo fue dictado por unanimidad y también dispuso su inhabilitación absoluta por el mismo período de la condena. La resolución recayó sobre los delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por el uso de veneno.

Los jueces Felicia Barrios, Mario Puig y Pablo Pullen Llermanos consideraron acreditado que el episodio ocurrió durante la madrugada del 7 de julio de 2017 en el paraje rural Angosto El Perchel, a unos ocho kilómetros al norte de Tilcara. Allí, Claudia Espíritu Puma dio a luz a dos niñas mellizas dentro de una habitación de la vivienda. Según la acusación fiscal, Quispe, identificado como el padre biológico, participó del corte de los cordones umbilicales.

De acuerdo con la investigación, poco después del nacimiento les suministró por vía oral una sustancia líquida que contenía un plaguicida de tipo fosforado. La fiscalía sostuvo que el objetivo era provocarles la muerte aprovechándose de su estado de absoluta indefensión. Luego, siempre según el expediente, colocó a las dos niñas dentro de una bolsa de plástico negra y la trasladó hacia las inmediaciones de la vivienda.

Hallazgo y consecuencias El caso salió a la luz alrededor de las 7:30, cuando personal médico y policial llegó al lugar después de que la madre de las bebés recibiera atención de urgencia en el hospital de Tilcara. Durante la búsqueda, los efectivos y profesionales encontraron a las mellizas dentro de la bolsa. Una de las bebés murió posteriormente en el Hospital Salvador Mazza de Tilcara, mientras que su hermana, en grave estado, fue trasladada al Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy, donde recibió tratamiento y sobrevivió.

Prófugo y prueba incorporada Después del ataque, Quispe permaneció fuera del país durante más de ocho años. Tenía una orden de captura desde 2017 y fue detenido en diciembre de 2025, cuando intentaba reingresar a la Argentina por un paso fronterizo. Con su arresto, la causa avanzó hacia el juicio oral, en el que se analizaron informes médicos, pericias toxicológicas, testimonios de profesionales de la salud y declaraciones de los policías que participaron del hallazgo.

Los magistrados además ordenaron remitir a la Fiscalía de Turno copias de las declaraciones de Marta Espíritu Puma realizadas durante la investigación y el debate, junto con el registro audiovisual de una audiencia, para que se investigue la posible comisión de un delito. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán dentro del plazo establecido por el Código Procesal Penal de Jujuy. Una vez notificada la resolución, las partes podrán solicitar su revisión ante una instancia judicial superior.