El sistema estará en mantenimiento desde la medianoche del sábado 21 hasta las 12 del domingo 22 de noviembre. Durante ese lapso se podrá viajar con saldo ya acreditado.

El sistema SUBE dejará de operar parcialmente este domingo 22 de noviembre, desde la medianoche y hasta las 12 del mediodía, por tareas de actualización informadas por el Gobierno. En ese período no se podrán realizar recargas ni consultas de saldo, aunque sí se podrá viajar con el crédito ya cargado en la tarjeta.

La interrupción alcanzará tanto las gestiones presenciales como las que se realizan por internet o desde el celular. Según la comunicación oficial, la recomendación es efectuar cualquier recarga antes de la medianoche del sábado, para evitar inconvenientes durante la mañana del domingo. El alcance de la medida incluye operaciones habituales de usuarios que dependen de la tarjeta para el transporte público.

Servicios afectados

Durante el mantenimiento no funcionarán la compra y acreditación de cargas, ni electrónicas ni presenciales. Tampoco estarán disponibles la aplicación App SUBE, la consulta de saldo, el sitio web de la tarjeta ni la atención telefónica. Además, se verá afectada la App Cuándo SUBO, que informa en tiempo real la ubicación de los colectivos.

Pese a esa suspensión parcial, quienes cuenten con saldo podrán utilizar la tarjeta física o la versión digital sin restricciones. La SUBE permite cargar hasta $40.000, un tope que conviene aprovechar antes del inicio de la actualización si se prevé viajar durante la mañana del domingo. El servicio quedará restablecido por completo a las 12.

Medios alternativos de pago

Para quienes no lleguen a cargar saldo a tiempo, el colectivo y el subte continuarán aceptando otros medios de pago. Se podrá abonar con tarjetas de débito, crédito o prepagas Visa y Mastercard sin contacto, con celulares que tengan tecnología NFC asociada a esas tarjetas, o con códigos QR de billeteras electrónicas habilitadas. La medida deja como variable central la disponibilidad de saldo previo, hasta que concluyan los trabajos programados por el sistema.