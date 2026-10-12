La estadía promedio bajó a 1,8 días y recortó el efecto final del movimiento turístico. El gasto diario subió, pero no alcanzó para compensar la menor permanencia.

La ciudad balnearia de Mar del Plata sufrió en este fin de semana dias de lluvias y viento.

Cerca de 1.500.000 personas se movilizaron por las distintas plazas turísticas del país durante este fin de semana largo, según el informe de la CAME procesado por Agencia Noticias Argentinas. El relevamiento precisó un total de 1.490.400 turistas desplazados en el territorio nacional, con un alza de 3,5% frente al mismo período del año pasado. Sin embargo, la menor duración de las estadías redujo el efecto económico final de la actividad.

La entidad empresaria indicó que la estadía promedio cayó a 1,8 días, contra 2 días del año anterior, una baja de 10% interanual. Ese recorte fue determinante para el balance global, aun cuando el gasto medio diario por persona llegó a $ 116.900. Según CAME, ese valor representó un aumento real de 5% respecto de 2025, una vez descontada una inflación interanual de 22,1%.

Consumo y comportamiento de viaje

El informe describió un patrón de consumo marcado por “viajes de cercanía, reservas de último momento y decisiones de consumo selectivas”, en un contexto de presupuestos familiares ajustados. Esa modalidad favoreció escapadas breves y limitó la extensión de las permanencias. CAME sostuvo que esa conducta condicionó la facturación global de los prestadores turísticos. El impacto económico directo del fin de semana alcanzó los $ 313.610 millones, con una caída real de 2,2%.

La entidad agregó que el comportamiento observado “confirmó la tendencia hacia escapadas más breves, en las que los viajeros buscaron aprovechar el feriado sin extender demasiado su permanencia”. La combinación de más turistas y mayor gasto diario no alcanzó para compensar la menor cantidad de noches vendidas en alojamientos, gastronomía y servicios asociados. En términos sectoriales, el dato relevante es que el movimiento creció en cantidad, pero no en volumen económico real.

Destinos con mayor actividad

Entre los distritos con mejor desempeño, Córdoba registró ocupaciones de entre 80% y 88%, impulsada por la Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano. En Tucumán, San Javier, Monteros y Tafí Viejo llegaron al 99% de reservas, con tracción de la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo en Trancas. Santa Fe promedió más del 78% de ocupación provincial y 85% en su capital, con un impacto económico de $ 21.759 millones.

En Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal recibió más de 120.000 turistas, con una ocupación del 80% e ingresos directos por $ 37.000 millones. En Mar del Plata y la Costa Atlántica, las reservas iniciales de entre 45% y 50% mejoraron con contrataciones sobre la fecha. En la Patagonia y Cuyo, Bariloche y Puerto Madryn alcanzaron el 80% de ocupación, mientras que Mendoza promedió un 83% en sus polos enoturísticos y de montaña.

En contraste, Posadas registró un 26,7% de ocupación y la provincia del Chaco un promedio del 40%. El informe de CAME deja como variable a seguir la evolución de las escapadas cortas y su efecto sobre la estadía promedio, un indicador que en este feriado resultó decisivo para el resultado económico final.