La periodista y amiga personal de Jorge Bergoglio recordó los enfrentamientos que sufrió cuando era arzobispo de Buenos Aires y habló de su relación con León XIV.

La periodista y escritora Alicia Barrios, quien mantuvo una estrecha amistad con Jorge Bergoglio, aseguró que el papa Francisco nunca visitó la Argentina durante su pontificado por decisión propia y vinculó esa determinación con los padecimientos que atravesó antes de asumir la conducción de la Iglesia católica.

“¿Por qué no vino? Porque no quiso. ¿Para qué iba a venir acá?”, sostuvo Barrios en declaraciones a Radio Rivadavia, a propósito de la publicación del libro que recoge anotaciones personales del fallecido pontífice, difundidas por el cardenal Víctor Manuel Fernández.

“Había sufrido de una forma como yo lo vi sufrir tremendamente. En Roma estaba feliz, yo lo veía sonreír, estaba contento”, recordó la periodista, quien manifestó que siempre estuvo de acuerdo con la decisión de Francisco de no regresar al país.

Barrios relató un episodio ocurrido cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y ambos se encontraban conversando junto a una ventana desde la cual se podía observar la Casa Rosada.

“De golpe mira para la Casa Rosada, me mira a mí y me dice: 'Alicia, a mí esta gente me odia'”, recordó la escritora, quien aseguró que fueron momentos particularmente difíciles para el entonces cardenal.

También sostuvo que existieron presiones políticas para desplazarlo del Arzobispado de Buenos Aires y recordó las aspiraciones de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica para sucederlo antes de su elección como pontífice.

En otro tramo de la entrevista, Barrios reconoció que había advertido algunas actitudes de autosuficiencia de Francisco, particularmente en determinados nombramientos que realizaba sin consultar, y señaló que posteriormente sufría cuando las personas en las que había depositado su confianza lo defraudaban.

Respecto de las revelaciones contenidas en el libro, la periodista aseguró que desconocía las experiencias personales de Bergoglio con el demonio, pese a la profunda confianza que existía entre ambos.

“Teníamos una confianza infinita, pero infinita”, afirmó Barrios, quien aclaró que, si bien conversaban sobre el demonio, Francisco nunca le había relatado aquellas experiencias.

Barrios también recordó los enfrentamientos que mantuvo Bergoglio con el entonces arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, a quien atribuyó aspiraciones de sucederlo al frente de la Arquidiócesis de Buenos Aires con el respaldo de un sector del poder económico.

“Era una persona que aspiraba, yo creo que hasta que se murió, a ese cargo", dijo y recalcó que "no lo mató de casualidad por tantos disgustos que le dio" Aguer al futuro Pontífice

Por otra parte, destacó la relación que el pontífice argentino mantenía con su sucesor, León XIV, y reveló que ambos se reunían durante tres horas todos los sábados, ocasiones en las que abordaban, entre otras cuestiones, la doctrina social de la Iglesia.

Finalmente, Barrios admitió que tiene numerosos escritos sobre su relación con Bergoglio, aunque todavía no decidió cuándo los publicará y anticipó que algunas de sus confidencias podrían permanecer para siempre en reserva. “Cuando uno es leal, es leal para toda la vida”, concluyó.