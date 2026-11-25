Integrantes del CECIM La Plata dejaron una réplica de la camiseta de la Selección en el Cementerio de Darwin. La ofrenda se vinculó con el recuerdo de la guerra de 1982 y la causa Malvinas.

Integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata viajaron al Cementerio de Darwin, en la Isla Soledad, y dejaron como ofrenda una camiseta de la Selección argentina firmada por Lionel Messi, junto con una réplica de la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. El gesto se realizó ante las tumbas de los caídos en la guerra de 1982 y fue difundido por la propia organización de excombatientes. La acción se inscribe en la tradición de homenajes vinculados a la memoria de la guerra y a la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas.

Según el texto original, la prenda ofrendada fue una réplica de la camiseta utilizada por Messi en la semifinal del Mundial 2026, en la que la Selección argentina venció por 2 a 1 a Inglaterra en Atlanta. El envío fue gestionado por el cuerpo de utilería de la Selección Argentina, con una mención especial de los veteranos hacia Luis Martín y los trabajadores del predio. El material también señala que la camiseta fue firmada por Messi antes de ser trasladada a Malvinas.

Memoria y símbolo El CECIM presentó el homenaje como un puente entre el fútbol y la memoria de los excombatientes. En su mensaje desde las islas, los integrantes destacaron especialmente a Messi y a Giovani Lo Celso, a quienes vincularon con el festejo desplegado en el campo de juego durante aquel partido. El texto original agrega que la bandera con la consigna “Las Malvinas son argentinas” había sido confeccionada por jóvenes de Fuerte Apache.

El lugar de la ofrenda El Cementerio de Darwin está ubicado a 88 kilómetros de Puerto Argentino y fue descripto en el material de origen como un sitio de homenaje a los soldados argentinos muertos en la guerra. Allí descansan los restos de quienes murieron en el conflicto de 1982, y el CECIM ubicó la ofrenda ante esas cruces blancas. El texto también menciona que el lugar fue declarado Lugar Histórico Nacional, condición que lo convierte en un espacio de referencia para la memoria oficial sobre la guerra.

Antecedentes y proyección La nota original enmarca el gesto en una continuidad entre el deporte y la causa Malvinas, y menciona que el festejo en el partido fue realizado pese a controles impuestos por FIFA y avalados por el Ministerio de Seguridad nacional. Sin embargo, esas referencias aparecen en el texto como parte de la interpretación de los protagonistas y no como una verificación independiente. El dato concreto que queda es que la camiseta de la Selección firmada por Messi ya fue depositada en Darwin, donde quedó como parte de un homenaje que enlaza memoria, identidad y reclamo de soberanía.