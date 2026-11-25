La empresa concentrará su producción en La Rioja capital. Atribuyó la medida a una reorganización productiva y al cambio en el mercado.

La marca de indumentaria deportiva Puma cerró su planta de Chamical, en la provincia de La Rioja, y dejó sin empleo a 50 trabajadores. La decisión implica la concentración de la producción local en la capital riojana y reabre la discusión sobre el impacto de la apertura de importaciones y la retracción del consumo en la industria del calzado.

La firma alemana tiene presencia en La Rioja desde 1981 y fue la única marca deportiva internacional que apostó por plantas propias en la provincia. Según el antecedente consignado en la nota, llegó a operar una fábrica principal en la capital y establecimientos en Chilecito, Sanagasta y Chamical, aunque esas plantas fueron cerradas entre 2018 y 2019, durante la gestión de Mauricio Macri.

Reorganización productiva

En un comunicado, la empresa sostuvo que la medida forma parte de un proceso de “consolidación productiva” y confirmó que concentrará su producción local en la planta del Parque Industrial de La Rioja. También afirmó que la decisión se toma “de acuerdo con la legislación laboral vigente” y en diálogo con los colaboradores, la representación gremial y las autoridades. En la planta de Chamical se fabricaba un insumo para botines que ahora será importado.

La compañía justificó el cierre como una estrategia de “adaptación a las nuevas dinámicas y condiciones del mercado, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de largo plazo de sus operaciones”. Además, señaló que la planta riojana capitalina es un “pilar fundamental del desarrollo de la compañía en Argentina”. El dato relevante para la actividad industrial es que la producción que se hacía en Chamical dejará de realizarse en esa localidad.

Antigüedad y desvinculaciones

La titular de la Secretaría de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, informó que las autoridades de Puma pidieron una reunión y comunicaron que ese mismo día cerrarían la planta. Según precisó, el personal despedido tenía entre 20 y 30 años de antigüedad. Espinosa agregó que la empresa viene atravesando “una reestructuración profunda” por la apertura de las importaciones, la retracción del consumo y la caída de ventas.

La funcionaria también indicó que no se trata de una decisión repentina y que la firma arrastra desvinculaciones por despidos o retiros voluntarios tanto en Capital como en Chamical. En ese marco, confirmó que los trabajadores cobrarán el 120% de la indemnización que les corresponde. La referencia oficial ubica el cierre como una etapa más de un proceso de ajuste que ya venía desarrollándose en la provincia.

Antecedentes de expansión

Entre 2020 y 2024, Puma había anunciado inversiones y ampliaciones de capacidad todos los años. En 2020, informó una inversión de $240 millones para incorporar dos líneas y sumar 100 trabajadores; en noviembre de 2021, destinó $420 millones para otras dos líneas productivas y alcanzar una fabricación de 2,5 millones de pares anuales, con 100 puestos adicionales. En abril de 2023, inauguró dos nuevas líneas e invirtió USD 7 millones, con otros 100 trabajadores incorporados.

Medios La Rioja señaló el 27 de abril de 2023 que la empresa ya producía 3,5 millones de pares y empleaba a 978 trabajadores. Sin embargo, en 2024 cambiaron las condiciones y comenzó la reestructuración que terminó con el cierre de Chamical. El próximo dato a seguir es la evolución del empleo en la planta capitalina y el alcance final de las desvinculaciones en la estructura provincial de la firma.