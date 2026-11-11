La reforma permite pactar licencias fuera del período tradicional, dividirlas en tramos y bajar el aviso previo a 30 días. No cambia la cantidad de días según antigüedad.

La reforma laboral introdujo cambios en la organización de las vacaciones de 2027, con mayor flexibilidad para acordar fechas entre empleadores y trabajadores. La nueva normativa modifica la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), pero no altera la cantidad de días que corresponden según la antigüedad.

Fechas y acuerdo La principal novedad es que las licencias podrán fijarse fuera del período tradicional, que se extiende entre el 1 de octubre y el 30 de abril. Según el texto, empleadores y trabajadores podrán convenir que una parte o la totalidad del descanso se tome en otros momentos del año, incluso en temporada invernal. La norma, sin embargo, mantiene una garantía: cada trabajador deberá poder gozar vacaciones en verano al menos una vez cada tres años.

Fraccionamiento del descanso Otro cambio habilita a dividir las vacaciones en distintos tramos durante el año. Cada período deberá tener una duración mínima de siete días corridos, lo que permite repartir el descanso anual en más de una etapa. El texto ejemplifica que un trabajador con 21 días de licencia podría tomar 14 días en verano y 7 en otro momento, o distribuirlos en tres bloques semanales.

Aviso y régimen vigente La reforma también reduce el plazo de aviso previo: de 45 a 30 días. La notificación deberá seguir siendo por escrito, salvo que el convenio colectivo aplicable disponga otra modalidad. En paralelo, no se modificó el esquema de días de vacaciones por antigüedad, que sigue siendo de 14 días corridos hasta 5 años de servicio, 21 días entre más de 5 y hasta 10, 28 días entre más de 10 y hasta 20, y 35 días para quienes superan los 20 años.

Condiciones y liquidación Para acceder a la licencia completa se mantiene la exigencia de haber trabajado al menos la mitad de los días hábiles del período correspondiente. Si ese requisito no se cumple, el descanso se calcula de manera proporcional, a razón de un día por cada 20 jornadas efectivamente trabajadas. La reforma conserva además que las vacaciones no pueden reemplazarse por dinero mientras el vínculo laboral siga vigente.

Fin de la relación laboral La única excepción prevista aparece cuando termina el contrato de trabajo. En ese caso, el trabajador tiene derecho a cobrar una suma equivalente a las vacaciones proporcionales no gozadas, calculadas sobre el tiempo trabajado durante el año. Con este esquema, el cambio central para 2027 no está en la cantidad de días, sino en la posibilidad de pactar cuándo se toman y cómo se distribuyen.