El Gobierno aprobó un nuevo cuadro tarifario para la expedición de pasaportes y documentos de viaje, con vigencia desde el 21 de noviembre. El pasaporte argentino común pasará a costar $130.000, mientras que las modalidades exprés y de resolución inmediata tendrán aranceles de $260.000 y $429.000, respectivamente.

La actualización fue establecida por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) a través de la Disposición 759/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La norma introduce un mecanismo de actualización basado en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), cuyo valor inicial fue fijado en $1.000 por unidad.

El cambio alcanza al pasaporte ordinario para argentinos, al pasaporte excepcional para extranjeros y a los documentos de viaje destinados a personas apátridas y refugiadas. También establece que los valores deberán publicarse en el sitio oficial del organismo y que el nuevo esquema comenzará a regir diez días después de la publicación de la disposición. Según los fundamentos de la norma, el mecanismo busca permitir la actualización periódica de los aranceles y sostener el financiamiento del organismo.

Cuadro tarifario El nuevo esquema fija para el pasaporte ordinario de entrega regular $130.000, para la entrega exprés $260.000 y para la resolución inmediata $429.000. Esta última modalidad está disponible únicamente en oficinas habilitadas. También se fijaron $130.000 para el pasaporte excepcional para extranjeros y para los documentos de viaje de personas apátridas y refugiadas. Los importes surgen de convertir las unidades previstas en el anexo de la disposición al valor inicial de $1.000 por UAD.

El cuadro contempla una excepción para los casos en que sea necesario emitir un nuevo pasaporte o documento de viaje por errores formales de expedición. La reposición no tendrá costo si el error u omisión puede comprobarse mediante el cotejo con la documentación presentada al momento de iniciar el trámite y el pedido se realiza dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega. A partir del 21 de noviembre, además, quedará sin efecto el artículo 1° de la Disposición 106/2026, que regulaba el cuadro tarifario anterior.

También sube el DNI La actualización de los pasaportes coincide con una modificación del cuadro tarifario para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI). Según el esquema informado por el Renaper, desde el 21 de noviembre el DNI regular costará $20.000, mientras que las modalidades exprés y al instante tendrán valores de $52.000 y $114.000, respectivamente. Para personas extranjeras, el arancel será de $40.000.

En el caso del DNI regular, el valor pasará de $10.000 a $20.000. La actualización también alcanza a las modalidades de entrega rápida y a los trámites para personas extranjeras. Estos aranceles corresponden a un cuadro tarifario distinto del aprobado para los pasaportes por la Disposición 759/2026.

Nuevo documento electrónico La actualización de los aranceles se produce mientras el Renaper avanza con la implementación del nuevo DNI electrónico, cuyas características fueron aprobadas mediante la Disposición 55/2026, publicada en enero. El documento incorpora un chip electrónico sin contacto que almacena información biográfica y biométrica de manera encriptada, y se imprime sobre policarbonato, con grabado láser en la fotografía y los datos personales.

La norma también incorpora nuevas medidas de seguridad visibles y otras que requieren herramientas de verificación, en línea con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). La implementación es progresiva y no obliga a reemplazar los documentos actuales: los DNI ya emitidos mantienen su validez hasta el vencimiento. En paralelo, el nuevo pasaporte argentino también incorporó modificaciones tecnológicas y de seguridad, entre ellas páginas de policarbonato, grabado láser en la página de datos personales y nuevos elementos de autenticación.

El Renaper deberá publicar en su sitio oficial el valor actualizado de la unidad, el cuadro tarifario expresado en UAD y su equivalencia en moneda nacional. Desde esa información podrá seguirse la aplicación efectiva del esquema y sus futuras conversiones a pesos.