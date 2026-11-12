El documental Recen por mí: la historia de Francisco se estrena en cines y recorre la vida del papa Francisco, con énfasis en su labor social y humanitaria. La película lo sigue desde su juventud en la Argentina hasta su rol como líder espiritual global. Según el material difundido, incluye archivo exclusivo y testimonio personal.

La mirada del director El director Facundo Bartucci explicó que la decisión de realizar la película surgió del interés por mostrar el costado humano de Francisco y sus orígenes. “Me interesaba especialmente su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, algo que marcó su vida desde mucho antes de ser elegido Papa”, afirmó. También sostuvo que, “en medio de un mundo en crisis (económica, ambiental, espiritual) me pareció necesario volver a mirar a aquellas figuras que no solo hablan de valores, sino que los encarnan”.

En otra definición, Bartucci señaló: “Francisco representa una voz incómoda para muchos, porque insiste en poner en el centro a los que el sistema deja afuera. Aquí lo que se busca es retratarlo no como una figura de poder, sino como un hombre que eligió acompañar y darle voz a aquellos que nunca son escuchados”. El enfoque del film se apoya en esa línea, con un retrato íntimo del pontífice y su vínculo con los pobres, los marginados y los olvidados. La propuesta apunta a una lectura biográfica y social de su trayectoria.

Ficha técnica La película tiene una duración de 1h 50mins y fue producida en Argentina. Está realizada en español, italiano y latín, con subtítulos en inglés disponibles. El género consignado es documental, biográfico y social. La ficha difundida también indica que se trata del primer largometraje documental de Facundo Bartucci, director y productor argentino, cofundador de la productora independiente Amargo y Retruco Films.

Antecedentes del realizador Bartucci informó que su obra combina investigación histórica, compromiso social y una estética sobria, con foco en procesos humanos profundos. En 2024 realizó el cortometraje Ofelia y estudió Producción en la New York Film Academy (NYFA). La difusión del estreno se produce luego de la visita de León XIV a la Argentina, aunque el material no precisa una relación directa entre ambos hechos. El dato central es la llegada a salas de una biografía audiovisual sobre Francisco, con un perfil de exhibición que combina relato religioso y dimensión social.