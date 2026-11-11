El personal de casas particulares cobrará la segunda cuota del SAC en diciembre. El cálculo toma el mejor sueldo del semestre y el aumento de fin de año.

Las trabajadoras de casas particulares cobrarán en diciembre de 2026 la segunda cuota del aguinaldo, también llamado SAC (Sueldo Anual Complementario), tanto si perciben salario por hora como si tienen remuneración mensual. El monto surge del mejor sueldo del semestre, entre julio y diciembre, y puede verse modificado por el aumento salarial previsto para fin de año.

Cómo se calcula. Para determinar el aguinaldo, debe tomarse el salario más alto cobrado en el semestre y dividirlo por dos. El texto de origen ejemplifica que, con un mejor sueldo de $400.000, corresponde un aguinaldo de $200.000; con $700.000, el SAC sería de $350.000; y con $800.000, de $400.000. Esos valores son solo referencias y no representan los salarios oficiales de cada categoría. Al momento de hacer la liquidación, también deben considerarse los adicionales remunerativos que correspondan, como antigüedad, zona desfavorable y horas extras.

Trabajo por hora y proporcionalidad. El derecho al aguinaldo alcanza también a quienes trabajan por hora, aun cuando presten servicios pocas veces por semana. No existe una cantidad mínima de horas para acceder a ese pago. En esos casos, el empleador debe comparar lo cobrado en cada mes del semestre y tomar como referencia la remuneración mensual más alta. Si una trabajadora tuvo un ingreso mensual máximo de $150.000 y completó los seis meses, le corresponderían $75.000 de aguinaldo.

Cuando la relación laboral comienza después de julio o termina antes de diciembre, el aguinaldo se paga de manera proporcional al tiempo trabajado. El cálculo consiste en tomar la mitad del mejor sueldo mensual y multiplicarla por la cantidad de meses trabajados sobre los seis del semestre. Según el ejemplo incluido en el material, si una empleada empezó en septiembre, trabajó cuatro meses y su mejor sueldo fue de $600.000, el aguinaldo proporcional sería de $200.000. Si hubo meses o períodos incompletos, el importe debe ajustarse según el tiempo efectivamente trabajado.

Fecha de pago y ajuste salarial. Para el personal de casas particulares, la segunda cuota del SAC se paga en la última jornada laboral de diciembre. El régimen tiene una regla propia, distinta de la que rige para otros trabajadores. Además, el último acuerdo salarial contempla un aumento del 1,6% para diciembre, que se suma al incremento del mismo porcentaje previsto para noviembre. Esa actualización alcanza a todas las categorías del sector y puede convertir al sueldo de fin de año en el más alto del semestre, lo que incide directamente en la base de cálculo del aguinaldo.

Antes de liquidar el SAC, conviene revisar los recibos de julio a diciembre y verificar cuál fue la remuneración más alta, incluyendo antigüedad y demás conceptos remunerativos que correspondan. Ese repaso permite definir con precisión cuánto debe cobrar cada trabajadora y evita errores en una liquidación que depende del salario efectivamente percibido en el período.