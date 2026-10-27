Una investigación de Netquest/Bilendi en Argentina detectó que el 85% de ese grupo avanzó tras sugerencias de IA. El estudio también midió qué herramientas lideran y qué atributos buscan las marcas.

En Argentina, uno de cada cuatro consumidores usa Inteligencia Artificial (IA) para comprar y tomar decisiones de consumo, según una investigación de Netquest/Bilendi. El estudio agrega que el 85% de ese universo avanzó luego de recibir sugerencias de la IA. El dato ubica a estas herramientas como un factor relevante en la etapa de búsqueda y comparación de productos.

El informe señala que el 85% usa la IA “activamente” y que el ecosistema está liderado por ChatGPT, con el 90,1% de los encuestados que sí usan IA, seguido por Gemini, con el 48,1%. La medición muestra, además, que una misma persona utiliza más de un proveedor al mismo tiempo. Entre las plataformas con menor penetración aparecen Meta AI (9,7%), Perplexity (6,7%), Copilot (6,4%) y Claude (3,1%).





Motivos de uso Entre las razones para incorporar IA en compras, la principal es el “ahorro de tiempo en búsqueda”, mencionada por el 54% de las personas encuestadas. Luego aparecen la “comparación de opciones con facilidad” (48%) y la “mayor comodidad que buscar en varios sitios” (41%), junto con la “disponibilidad en cualquier momento” (41%). El relevamiento describe así un cambio en la forma de acceder a información comercial antes de concretar una compra.

Desde la consultora, Netquest/Bilendi sostuvo: “Estamos ante una transformación cultural. De un consumidor que actuaba como un cazador en la jungla de la web, pasamos a un prompteador que sólo toma la decisión final, con la información ordenada y jerarquizada y la comparación hecha”. El estudio también concluyó que las marcas deben cumplir tres condiciones para aparecer entre las respuestas de la IA: ser visibles, ser relevantes y contar con información verificable. En ese punto, la investigación remarca la necesidad de presencia digital, datos claros y actualizados sobre productos, precios y disponibilidad.

Qué valoran los consumidores La investigación también midió qué atributos destacan los clientes de las marcas. En primer lugar aparecen la claridad y la transparencia, asociadas a información completa sobre especificaciones, fotos reales y cuadros comparativos entre opciones. En segundo término se ubican el contacto humano y la confianza, con prioridad en la asistencia rápida para resolver dudas y en una experiencia personalizada por encima del mero intento de venta.

El relevamiento de Netquest fue realizado mediante panel y tecnologías propias, con 70.569 registros de conversaciones y uso de herramientas LLM en 2.370 panelistas de Argentina. Además, se hicieron encuestas a 700 participantes y a 78 personas vía WhatsApp, para explorar necesidades, motivaciones y emociones con moderación de IA, bajo el sistema BARI. Ese universo metodológico es el que respalda los resultados difundidos por la consultora.