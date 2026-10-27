El Registro Nacional de las Personas (Renaper) difundió un relevamiento sobre los nombres más elegidos en Argentina desde 2020, con datos de registros de nacimiento acumulados en los últimos seis años. El informe, presentado por May Martorelli en Arriba Argentinos, permite identificar cuáles fueron las preferencias más repetidas entre varones y mujeres. También muestra una tendencia creciente hacia nombres breves, una conducta que el programa atribuyó al cambio de hábitos en la elección familiar.

Varones: en el primer puesto aparece Benjamín, con 58.289 recién nacidos registrados con ese nombre, según el informe citado por Martorelli. Detrás se ubica Mateo, mientras que el listado incluye también a Gael, Valentín y Bautista entre los más repetidos. La nómina se completa con Nicolás, Agustín, Valentino, Felipe, Enzo y Lionel. En este último caso, el repaso lo vinculó con el impacto que dejó la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Mujeres: entre los nombres más populares figuran Isabella, Valentina y Sofía, de acuerdo con el relevamiento difundido en televisión. También aparecen Emma, Victoria, Martina, Olivia, Catalina y Mía. El informe no sólo ordenó preferencias por frecuencia, sino que además dejó ver una continuidad en nombres que ya estaban instalados en años previos. Esa persistencia sugiere que, al menos en el período relevado, no hubo un corrimiento abrupto en las elecciones más usadas.

Tendencia: durante la presentación, Martorelli sostuvo que “hay una tendencia muy grande en estos cambios a que los nombres largos se han ido reemplazando por nombres cortos como Mía, Emma, Luz, Azul”. La periodista agregó que la orientación general apunta a nombres “corto, dulce y más impactante”. Más allá de la formulación televisiva, el dato central del informe es que la preferencia por nombres breves gana espacio en los registros recientes. Esa variación puede seguirse en futuras actualizaciones del Renaper y de los registros civiles provinciales.