El organismo nacional continúa el cronograma de octubre para jubilados con haberes altos y titulares de Desempleo. También siguen vigentes otras asignaciones con fechas de cobro extendidas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 27 de octubre de 2026 con el calendario de pagos del mes, que alcanza a jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y a la prestación por desempleo. La acreditación se define según la terminación del DNI, como parte del esquema bancario habitual del organismo.

Los haberes previsionales de octubre incorporan una actualización del 1,66% establecida por la Resolución 284/2026 de ANSES, mientras que las asignaciones familiares fueron ajustadas por la Resolución 283/2026. Además, el Decreto 1108/2026 del Poder Ejecutivo Nacional sumó un refuerzo previsional extraordinario de hasta $70.000, sujeto a los requisitos previstos por la norma.

Pagos de hoy En esta jornada cobran los jubilados y pensionados que perciben más de un haber mínimo y tienen DNI terminado en 4 y 5. También acceden al cobro los titulares de la prestación por desempleo Plan 1 con documentos finalizados en 6 y 7. La información oficial permite verificar la fecha de cobro según la terminación del documento y el tipo de prestación.

Otras prestaciones vigentes Las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio mantienen abierto el período de cobro para los trámites ingresados en la segunda quincena. Ese plazo corre desde el 22 de octubre hasta el 10 de noviembre. En paralelo, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse sin distinción de terminación de DNI, con vigencia desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Para los beneficiarios, el dato operativo central es que el cronograma de octubre sigue activo y que las fechas varían según el tipo de prestación y la terminación del documento. En este esquema, las próximas acreditaciones quedarán sujetas al mismo calendario oficial de ANSES hasta el cierre de los períodos informados.