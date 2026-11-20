La décima Encuesta Rápida de UNICEF Argentina, realizada en septiembre de 2026, relevó que el 41% de los hogares con niñas, niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos corrientes con los ingresos mensuales. El dato equivale a unas 2,7 millones de familias y representa un aumento de diez puntos porcentuales frente a 2025. El organismo también registró que el 43% de esos hogares dejó de comprar algún alimento por motivos económicos y que el 36% no pudo pagar una consulta médica u odontológica.

Endeudamiento y atrasos El estudio describe un deterioro más amplio en las condiciones de vida, con impacto en alimentación, salud, educación y recreación. La mitad de los hogares relevados mantiene al menos una deuda, cuatro puntos más que en la medición anterior. Entre quienes recurrieron al crédito, el 42% pidió préstamos para comprar alimentos; el 11% lo hizo para cancelar otras deudas, y el 10% para gastos de salud o educación. También crecieron los atrasos: durante los seis meses previos al relevamiento, el 44% dejó de pagar algún servicio y el 23% no pudo abonar la tarjeta de crédito.

La forma de financiamiento cambió en un año. El uso de tarjetas pasó del 16% al 32%; las plataformas y billeteras virtuales subieron del 7% al 18%; y el crédito no bancario avanzó del 4% al 9%. En sentido contrario, los préstamos de familiares y amigos bajaron del 26% al 17%, mientras que el financiamiento bancario se mantuvo en el 12%. Para sostener el consumo, el 60% de los hogares eligió alimentos más baratos, el 45% extendió sus jornadas de trabajo y el 40% pidió dinero para cubrir necesidades básicas.

Alimentación y salud Las restricciones alcanzan también la mesa familiar. Entre los hogares con chicos, el 43% dejó de comprar algún alimento por falta de dinero, contra el 29% de agosto de 2025. Aun así, el indicador sigue por debajo del máximo del 52% registrado en abril de 2024. Según el informe, en el 43% de las familias los adultos modificaron su alimentación por razones económicas y en el 37% redujeron las cantidades que consumen. En el caso de niñas, niños y adolescentes, el 21% tuvo que cambiar su dieta y en el 12% de los hogares se achicaron las porciones destinadas a ellos.

UNICEF señaló además que el 29% de las familias informó que al menos un adulto dejó de hacer alguna comida diaria por falta de dinero, mientras que entre los menores de edad esa proporción llegó al 9%, el nivel más alto de toda la serie del organismo. En salud, el 36% de los hogares no pudo concurrir al médico o al dentista y el 21% interrumpió o dejó de comprar medicamentos. Entre los hogares con problemas para acceder a remedios, casi seis de cada diez reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Pobreza infantil y adolescentes El informe incorpora además datos del primer semestre de 2026, cuando el 45,2% de las niñas y los niños vivía en hogares pobres, más de 5,3 millones de personas. El registro subió alrededor de tres puntos porcentuales respecto del semestre anterior, después de tres períodos consecutivos de baja. Más de un millón de chicos vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica de alimentos. La insuficiencia de recursos afecta con más intensidad a los hogares que reciben la AUH, donde el 57% afirma que no llega a cubrir sus gastos mensuales.

Entre adolescentes de 13 a 17 años, el relevamiento registró que el 36% se siente ansioso, el 30% angustiado y el 18% deprimido. En la escuela, el 17% afirmó haber sufrido bullying y el 47% dijo conocer a algún compañero o compañera que atravesó una situación de acoso. Además, el 38% conoce a otro adolescente que participó de apuestas durante el último mes y el 6% reconoció haber apostado personalmente. La encuesta se realizó mediante entrevistas presenciales en 1.865 hogares de todo el país, con resultados que representan a aproximadamente 6,5 millones de hogares con niños y adolescentes y a 27,3 millones de personas.